Im Schlosshotel Spyker auf Rügen wurde eingebrochen

In das Hotel Schloss Spyker auf der Insel Rügen ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Die Täter erbeuteten Bargeld und konnten unerkannt fliehen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen zur Aufklärung der Straftat.

Tür aufgehebelt und Bargeld gestohlen

Laut Polizei wurde der Einbruch in der Nacht zu Sonnabend verübt. Die Täter drangen in der Zeit von Freitag, 25. September, 23 Uhr bis Sonnabend, 26. September, 6 Uhr gewaltsam in das als Hotel fungierende Schloss ein, das mit seiner rund 760-jährigen Geschichte als das älteste auf Rügen gilt. Sie hebelten eine Tür auf und entwendeten aus Büroräumen Bargeld. Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben um einen niedrigen dreistelligen Betrag. Anschließend flüchteten die Täter, die einen weitaus höheren Gesamtschaden verursachten. Er beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/3070 zu melden. Hinweise können auch an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von OZ