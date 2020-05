Binz

Robert Lerche wurde in Binz als Koch ausgebildet. Der gebürtige Rüganer meint: „Die Zeit der Lehre war anstrengend – man muss lernen, im Team zu arbeiten.“ Vor 18 Jahren ging der 40-Jährige in den Schwarzwald, wohin ein Kollege ihn abgeworben hatte. Dort arbeitet er in einem 4,5-Sterne-Hotel in Badenweiler als Küchenchef. „Zuhause war leider nur Saisonarbeit möglich, deshalb lebe ich momentan in der Mitte zwischen Freiburg und Basel“, sagt er.

Sein Wohnort liegt direkt am Schwarzwald und in der Freizeit ist der Rüganer im Markgräflerland, das als Wanderparadies bekannt ist, unterwegs. Zurzeit ist Robert Lerche auf Rügen, weil die Oma in ein Pflegeheim kam und er sie dort besucht.

Anzeige

Hotel öffnet bald wieder

Am 15. Juli wird das Hotel, in dem er arbeitet, nach der vorübergehenden Schließung aufgrund der Corona-Krise wieder öffnen und für den Insulaner beginnt erneut das Arbeitsleben. „Aber ich vermisse Rügen immer und wenn man hier oben geboren ist, will man unbedingt irgendwann zurück. Meer ist eben Meer“, verrät er.

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch:

Von Christa Driest