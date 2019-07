Wiek

Es ist vollbracht: Die Wieker Bürger haben wieder eine Badestelle. Sie müssen zum Baden nicht ihren Ort verlassen, um sich abzukühlen. Mithilfe des Heimatvereins können die Schwimmer im Wieker Bodden nun ihre Runden drehen. Knapp 12 000 Euro hat diese Steganlage gekostet, größtenteils finanziert durch Spenden und Zuwendungen.

Klaus Karbach freut sich, wenn er mit dem Fahrrad und einem Handtuch über der Schulter in Richtung Hafen fährt. „Etwas besseres gibt es nicht. Hier haben wir eine vernünftige Anlage, um gut ins Wasser zu gelangen. Hier kann ich meine Runden drehen“, sagt der 66-Jährige. Fast jeden Tag ist er hier und genießt das kühle Nass.

Neubau durch Spenden und Fördermittel finanziert

Dabei sah es kürzlich gar nicht danach aus, dass er und die anderen Badegäste in diesem Sommer diese Anlage nutzen können. „Wind und Wetter haben dem alten Steg samt Treppe so sehr zugesetzt, dass diese erneuert werden musste. Als die alte Metalltreppe vor dem Winter abgeschraubt wurde, war noch nicht klar, wie es weitergehen soll“, sagt Karl-Heinz Walter, Vorsitzender des 1992 gegründeten Heimatvereins. Also nahmen dessen Mitglieder das Heft selbst in die Hand. „Wir haben im Jahr 2017 Fördermittel beim Land und Bund beantragt. Damals war schon klar, dass die bisherige Anlage nicht mehr lange existieren wird“, so Karl-Heinz Walter.

Die Zusage kam im Frühjahr 2019. 5000 Euro Unterstützung gab es für dieses Projekt. „Viele Wieker Bürger und Betriebe haben sich danach mit Spenden beteiligt. Somit kamen noch einmal knapp 6000 Euro zusammen“, ergänzt Friederike von Buddenbrock vom Heimatverein. Bis auf knapp 2000 Euro sind nun alle Kosten gedeckt. Nun hofft der Verein auf die Gemeinde, dass sie die restliche Summe für den Steg beisteuert.

Treppe aus Aluminium

Schön geworden ist der neue Fleck im Wieker Hafen, um dort zu baden, und auch entspannen – so die Meinung der Badegäste. Doch zuvor lagen Wochen der Vorbereitung und Arbeiten in diesem Bereich. Bevor die Sassnitzer Firma Rean mit den Arbeiten begonnen hatte, werkelten dort die Mitglieder des Heimatvereins. Ein kleiner Weg aus Kieselsteinen führt jetzt vom befestigten Hafen zum Badeplatz.

„Wir haben eine Bank aufgestellt, Vorrichtungen für Fahrräder installiert und aus Paletten weitere Sitzmöglichkeiten geschaffen“, sagt Karl-Heinz Walter. Schon allein dieser Beitrag habe eine Summe von knapp 10 000 Euro gekostet – auch finanziert durch Spenden. Für den Steg wurde ein Fundament gelegt, damit er seine Position auch bei Wind, Wetter und Strömungen beibehält. Eine Treppe aus Aluminium führt von dort direkt in den Wieker Bodden. „Wir haben diese Konstruktion gewählt, damit wir die Treppe entweder im Winter hochklappen können oder bis zum Frühjahr abmontieren“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Verein will Badesteg der Gemeinde schenken

Und damit nicht genug, der Heimatverein hat noch weitere Ideen, wie man diesen kleinen Bereich am Ende des Hafens noch weiter verbessern und verschönern kann. Etwa die Steinpackungen so legen, dass sie Windschutz bieten, damit sich die Leute dahinter sonnen können. Auch eine zweite Bank mit Blick in Richtung Dranske und Hiddensee kann sich der Verein vorstellen. Zuerst wollen die Mitglieder mit der Gemeinde ins Gespräch kommen und ihr den Badesteg und die dazugehörigen Elemente schenken.

Die Badeanstalt entstand schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Wiek. Hier gab es eine Badebrücke und ein Badehäuschen. „Mit dem Umbau und der Erweiterung des Wieker Hafens und der Wieker Bootswerft in den 60er und 70er Jahren verschwand die Badestelle vollständig und geriet immer mehr in Vergessenheit“, sagt Friederike von Buddenbrock. Der Wieker Heimatverein nahm nach der Gründung 1992 den Wunsch vieler Einwohner auf und kümmerte sich um Finanzierung und Bau. Statt Badeanstalt wurde es nun ein Steg mit Treppe. 2006 wurde diese Anlage eingeweiht und war bis 2018 in Betrieb.

Mathias Otto