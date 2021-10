Immer mehr Bürgerinitiativen auf Rügen: Läuft auf der Insel alles schief?

Insel Rügen

Die Zeit der Parteibücher scheint abgelaufen – wer heute etwas bewegen will, wendet sich kurzentschlossen an Gleichgesinnte und gründet eine Bürgerinitiative. Das könnte man zumindest meinen, wenn man sich die Anzahl der Initiativen ansieht, die es auf der Insel Rügen gibt und gab. Doch was sind Vor- und Nachteile von Bürgerinitiativen? Und ist die Insel Rügen ein Einzelfall? Wir haben mit dem Politikwissenschaftler Dr. Stefan Ewert von der Universität Greifswald über das Thema gesprochen.

Hier auf Rügen werden gerade viele Bürgerinitiativen aus der Taufe gehoben. Ist das ein genereller Trend?

Ja, das kann man so sagen. Zum einen wissen wir aus Umfragen zur politischen Beteiligung, dass heute mehr Menschen angeben, sich schon einmal an einer BI (Bürgerinitiative) beteiligt zu haben als noch vor 20 Jahren. Zum anderen sind einige BI in den Medien sehr präsent – denken Sie etwa an die verschiedenen BI gegen Stuttgart 21 – und wirken so auf den politischen Diskurs.

Was sagt das über den (Gemüts-)Zustand der Gesellschaft aus?

Gute Frage! Einerseits lebt Demokratie von Partizipation - ein Mehr an Beteiligung in BI ist somit auch ein mehr an Demokratie. Andererseits richten sich viele BI ganz explizit gegen etwas, sie sind also Ausdruck einer Unzufriedenheit. Mehr BIs bedeutet in dieser Hinsicht mehr Unzufriedenheit, sind also für den Gemütszustand einer Gesellschaft ein eher schlechtes Zeichen.

Wie viel Einfluss nehmen Bürgerinitiativen mittlerweile auf politische Entscheidungen?

Systematische Untersuchungen dazu sind natürlich sehr schwierig. Einzelfälle zeigen, wie BIs den verfassungsgemäßen Gang zu direktdemokratischer Beteiligung genommen haben und über Unterschriftensammlungen Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide auf den Weg brachten – mit ganz unterschiedlichen Erfolgen und Ergebnissen. Ein zweiter Weg des Einflusses ist der Rechtsweg, auch hier gibt es diverse Beispiele erfolgreicher und erfolgloser Einsprüche.

Die Aktionen solcher Initiativen sind oft sehr öffentlichkeitswirksam …

Am schwierigsten abzuschätzen ist die Wirkung, die BIs aufgrund ihrer Öffentlichkeitsaktivitäten auf Projekte haben. Hier können wir nur spekulieren, ob etwa das Wirken der vielen Initiativen gegen Windkraftanlagen mit ursächlich sind für das weitgehende Erliegen des weiteren Ausbaus der Windenergie in MV.

Welche Chancen ergeben sich durch Bürgerinitiativen?

Eine BI gibt den beteiligten Bürgern zunächst einmal das Gefühl, politisch wahrgenommen und gehört zu werden. Das ist für eine Gesellschaft gut. Zudem gibt sie den Projekten, für oder gegen sich die BIs richten, die Möglichkeit, besser zu werden. Dafür bedarf es aber natürlich dann einer guten Moderation, sonst entsteht Frust auf allen Seiten.

Welche Probleme bringen Bürgerinitiativen für die Kommunalpolitik mit sich?

Da ist zum einen natürlich das Phänomen, welches als englisches Akronym „NIMBY“ („not in my backyard – ja, aber nicht in meinem Garten!“) so schön eingängig ist. BIs richten sich häufig gegen Dinge, die die Gesellschaft beschlossen hat und die grundsätzlich auch eine allgemeine oder zumindest mehrheitliche Zustimmung finden – die dann aber die Betroffenen nun gerade nicht vor ihrer eigenen Haustür haben wollen. Windenergieparks oder Stallneubauten sind gute Beispiele dafür. BIs können also Dinge verhindern, die wir eigentlich wollen.

Also nur eine Teilmenge der Bevölkerung?

Wir können vielfach auch ein demokratietheoretisches Problem beobachten: BI können Meinungen verzerren, weil wenige Personen über die BI viel Aufmerksamkeit erfahren, deren Meinung aber nur die Meinung einer Minderheit ist. Aus Umfragen wissen wir zudem, dass oft besser Gebildete und oft auch eher ältere Personen in BIs aktiv sind. Auch so entstehen Verzerrungen, die bei BIs oft deutlicher sind als zum Beispiel bei Wahlen.

Von Anne Ziebarth