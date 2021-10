Immobilienauktion: Begehrtes Grundstück auf Rügen versteigert

Rügen

Bei den diesjährigen Herbstauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG (DGA) in Berlin kam auch ein Objekt auf der Insel Rügen unter den Hammer. Versteigert wurde ein Ferien- und Wochenendgrundstück am Großen Jasmunder Bodden in der Gemeinde Glowe. Hier wurde ein Erholungsgrundstück innerhalb der Ferienhausanlage „Sommerhaus und Naturfreunde Polchow“ ab 75 000 Euro angeboten. Das Bietergefecht um das Grundstück im Ortsteil Polchow endete bei 257 000 Euro.

Das Besondere an diesem Grundstück: Es grenzt an den Festlandstreifen der Uferzone des Großen Jasmunder Bodden. Im Schilfgürtel sind vereinzelt Stege angelegt. Das Grundstück wurde seinerzeit in vier Parzellen unterteilt und in den 1980er-Jahren von den jeweiligen Nutzern mit Wochenend- und Ferienhäusern unterschiedlicher Bauart und Größe bebaut.

Über das Grundstück verlaufen zwei Wegeflächen, die der Erschließung der Ferienhaus- und Erholungsanlage dienen. Eine Verkaufsparzelle ist nur über einen Weg vonseiten eines Nachbarflurstückes erreichbar. Teilweise bestehen auch Überbauungen auf das Verkaufsgrundstück.

Winterauktionen Mitte Dezember

Die Herbstauktionen in Berlin fanden zum ersten Mal seit September 2020 wieder mit begrenztem Publikum statt. Die Versteigerung wurde zusätzlich erneut im Livestream ins Internet übertragen. Rund 1300 Teilnehmer verfolgten die Auktionen online. Insgesamt 65 Immobilien wurden im Gegenwert von rund 9,5 Millionen Euro versteigert beziehungsweise nachverkauft. Rund 77 Prozent aller aufgerufenen Objekte wurden versteigert.

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert ausschließlich Immobilien, die von ihren Eigentümern auf freiwilliger Basis eingeliefert wurden (im Gegensatz zu Zwangsversteigerungen). Nicht verkaufte Objekte können im Rahmen einer zweimonatigen Nachverkaufsfrist erworben werden. Die Winterauktionen finden am 16. und 17. Dezember 2021 in Berlin statt.

Bis zum 29. Oktober können dafür noch Objekte eingeliefert werden. Bis dahin müssen die Auktionsaufträge vorliegen. Hierfür bedarf es im Vorfeld einer Besichtigung und Bewertung der Immobilie. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.dga-ag.de oder telefonisch unter 030 / 88 46 880.

Von OZ