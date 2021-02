Rostock

Trotz Pandemie und laut Einschätzung vieler Experten sogar gerade deswegen: Die Preise für Wohneigentum an der Ostsee und im Küsten-Hinterland nehmen weiter rasant zu.

„Nachdem es bereits seit zehn Jahren enorm aufwärtsging, hätten wir gedacht, dass es langsam zur Stagnation kommt. Aber Immobilien in Mecklenburg-Vorpommern sind in den vergangenen zwölf Monaten tatsächlich noch mal um knapp zehn Prozent teurer geworden“, bestätigt Peter-Georg Wagner, Geschäftsführer des Immobilienverbandes Deutschland (IVD), Region Nord.

Viele Menschen wollen aus Großstädten Richtung Ostsee

Ursache für den Anstieg sei die ungebrochen hohe Nachfrage nach Wohneigentum. „Daran hat auch die Krise nichts geändert. Selbst wenn einige Menschen nun finanzielle Probleme haben, gibt es noch so viel Nachfrage für die Objekte, dass die Preise steigen und steigen“, stellt Wagner fest. Die Pandemie sorge sogar ganz spürbar dafür, dass viele Menschen den Wunsch verspüren, aus engen Großstädten zu entfliehen und sich ein Haus oder eine Eigentumswohnung zu kaufen, wo sie wie in MV mehr Platz haben.

„Wir registrieren das bei den Nachfragen ganz deutlich“, sagt Katharina Czynczek, die für Engel & Völkers Immobilien zwischen Rerik und Fischland-Darß-Zingst vertreibt. Manche Kunden investierten bereits jetzt, um erst zu vermieten und später komplett an die Ostsee zu ziehen – oder sie zögen wegen neuer Möglichkeiten durch Homeoffice-Arbeit direkt hierher.

„Auch das Hinterland ist sehr beliebt, weil dort die Glasfaser-Anbindung oft besser ist als ganz vorn an der Küste und schnelles Arbeiten mit dem Internet ermöglicht“, sagt Czynczek. Zudem seien die Preise dort noch einigermaßen erschwinglich. Allerdings: Habe ein 100-Quadratmeter-Einfamilienhaus an der Boddenküste des Darß vor zwei bis drei Jahren noch 140 000 Euro gekostet, seien es jetzt oft schon 280 000 Euro – bei einfachem Standard.

Warnemünde bei Einfamilienhäusern am teuersten

Am teuersten sind Einfamilienhäuser laut IVD im Durchschnitt nun in Warnemünde (500 000 Euro) und Binz auf Rügen (450 000 Euro). Binz hat auf den ganzen Ort bezogen mit 3600 Euro den höchsten Quadratmeterpreis für Wohneigentum, Warnemünde liegt bei 3500 Euro, Rostock bei 2100, MV im Schnitt bei 1800 Euro.

Geradezu in die Höhe geschnellt sind die Quadratmeterpreise allerdings in einigen Spitzenlagen der Seebäder. Die teuerste Meile ist auch hier Binz – direkt an der Promenade (14 000 Euro) vor den Top-Lagen der Usedomer Kaiserbäder (13 000 Euro) sowie Fischland-Darß-Zingst (12 000 Euro).

Fünf Millionen Euro für ein Penthouse in Binz

Knapp dahinter reihen sich Kühlungsborn und Warnemünde ein. Der aktuell bekannte Spitzenwert für eine Immobilie in MV wurde kürzlich beim Verkauf der Penthouse-Wohnung (250 Quadratmeter) in der Villa Charlotte (historischer Name Rheingold) in Binz erzielt. Dort zahlte der Käufer fünf Millionen Euro (Quadratmeterpreis: 20 000 Euro).

Als vor acht Jahren in Rügens Vorzeige-Seebad eine Eigentumswohnung für einen Quadratmeterpreis von 14. 000 Euro veräußert wurde, hatten viele Experten den Wert für kaum mehr steigerbar gehalten. „Nach unserer Einschätzung ist das Ende der Fahnenstange aber jetzt noch nicht erreicht“, sagt IVD-Chef Wagner.

