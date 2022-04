Göhren

Den im offenen Brief der Bürgerinitiative „Lebenswertes Rügen“ an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) enthaltenen Vorwürfen widerspricht Alt-Bürgermeister Wolfgang Pester. Die Autoren des Briefs hatten Vorgänge um den im Jahr 2015 erfolgten Verkauf einer gut 8000 Quadratmeter großen Fläche des ehemaligen Pionierlagers „Etkar André“ am Göhrener Südstrand als Bauerwartungsland zum Preis von etwa 35 Euro pro Quadratmeter kritisiert. Nur zwei Wochen später sei das Areal dann zu Bauland umgewidmet worden, wofür ein Erlös von rund 150 Euro für den Quadratmeter hätte erzielt werden können.

Die Fläche des Pionierlagers sei jedoch zu keiner Zeit Eigentum der Gemeinde gewesen, sondern durch zwei Investoren einer Augenklinik von der BVVG ersteigert worden, so Pester. Das Grundstück wäre also keineswegs „verramscht“ worden und somit sei der Gemeinde auch kein Verlust von einer Million Euro entstanden. „Der dazugehörige Bebauungsplan hat seit 2016 für die Investoren Baurecht mit Gemeinderatsbeschluss festlegt“, so Pester. „Schon mit dem ersten durch die Gemeinde Göhren beschlossenen Flächennutzungsplan wurden drei – im weitesten Sinne – Klinikstandorte am Südstrand auf den Grundstücken der damaligen zahlreichen ‚Ferienlager‘ festgelegt.“ Die erste Klinik wäre 1997 entstanden. Nach der Gesundheitsreform seien weitere Pläne zunächst auf Eis gelegt worden, da nicht realisierbar. Zudem sei das in dem Brief erwähnte „Geriatrische Gesundheitszentrum“ erst 2019 in Göhren „vorstellig“ geworden.

Behörden wollen Vorwürfe zunächst prüfen

Wolfgang Pester wirft der aktuellen Gemeindevertretung seinerseits nicht näher bezeichnete „Versäumnisse“ vor. Die Bürgerinitiative hatte sich auf Protokolle öffentlicher Sitzungen der damaligen Gemeindevertretung bezogen. Danach wäre das gut 8000 Quadratmeter große Grundstück am 27.11.2015 für einen Kaufpreis von 290 000 Euro an die Investoren verkauft worden. In gleicher Sitzung wären die B-Pläne 22 und 26 beschlossen worden, die ein Jahr später geändert wurden.

Mit dem offenen Brief möchte die Bürgerinitiative eine nachträgliche Überprüfung der Tatbestände erreichen. Antworten von Landesregierung, Landkreis und Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen, in dessen Zuständigkeitsbereich die Gemeinde liegt, auf entsprechende Anfragen der OSTSEE-ZEITUNG stehen noch aus. Die Sachverhalte würden zunächst geprüft, hieß es.

Von Uwe Driest