Göhren

Lässt sich das Paket wieder aufschnüren? Mit einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) möchte die Bürgerinitiative „Lebenswertes Rügen“ erreichen, dass bereits beschlossene und genehmigte Bauvorhaben im Bereich des Göhrener Südstrands einer erneuten rechtlichen Prüfung unterzogen werden. Nach der Kommunalwahl vor zwei Jahren hatten sich die Mehrheitsverhältnisse in der Gemeindevertretung des Ostseebades geändert. Vertreter der Liste „Bürger für Göhren“, welche die Pläne kritisch sahen und sehen, recherchierten die Abläufe und stellten dabei mögliche Ungereimtheiten fest.

Der Blick von der Kirche zum Südstrand von Göhren könnte getrübt werden, glaubt die Initiative. Quelle: Uwe Driest / Architekturbüro Friederich

Zwar sind die vertraulichen Inhalte der Öffentlichkeit nicht zugänglich, wohl aber der Landesregierung. Daher wenden sich BI-Sprecherin Stefanie Dobelstein und Hans Dieter Knapp mit ihrem Schreiben an das Landesoberhaupt. „Wir appellieren mit diesem Hilferuf an Sie, das fragwürdige Zustandekommen der Baugenehmigung gründlich untersuchen zu lassen, um dem Willen der Gemeinde Geltung zu verschaffen, weiteren Schaden von der Gemeinde abzuwenden und Machenschaften wie den hier angedeuteten künftig einen Riegel vorzuschieben“, heißt es in dem Brief.

Investor drohte mit Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe

Kritisiert werden von der Initiative vor allem Vorgänge um den im Jahr 2015 erfolgten Verkauf einer gut 8000 Quadratmeter großen Fläche des ehemaligen Pionierlagers „Etkar André“ am Göhrener Südstrand als Bauerwartungsland zum Preis von etwa 35 Euro je Quadratmeter durch den damaligen Bürgermeister Wolfgang Pester (parteilos). Nur zwei Wochen später sei das Areal dann zu Bauland umgewidmet worden, wofür ein Erlös von rund 150 Euro für den Quadratmeter hätte erzielt werden können. Für die klamme Gemeinde habe dies den Verlust von fast einer Million Euro bedeutet. Sodann habe die damalige Gemeindevertretung den Bau eines „Geriatrischen Gesundheitszentrums“ durch die Schulz Investment Gruppe (SIG) aus Seelze bei Hannover beschlossen. Als Planer für die Gemeinde war in jener Zeit der heutige Stralsunder Bauamtsleiter Bertolt Raith tätig. Der habe versucht, „die Verordnung über das Biosphärenreservat zu unterlaufen und sie auszuhebeln“, heißt es in dem Brief.

Das alte Heizhaus des Pionierlagers soll der neuen Klinik weichen, die noch einmal zwei Stockwerke höher werden soll als das benachbarte Wellness-Hotel. Quelle: Uwe Driest

„Die Entscheidungen sind in bemerkenswerter Geschwindigkeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit unter beispiellosem Druck, unter Ausschöpfen der vom Planer aufgezeigten rechtlichen Ermessens-Spielräume, mit juristischen Winkelzügen ‚maßgeschneidert‘ auf die Anforderungen des Investors und zum Schaden der Gemeinde getroffen worden“, so die Briefeschreiber. Als die neue Gemeindevertretung versuchte, die Entscheidungen rückgängig zu machen und eine Veränderungssperre für die Fläche verhängte, ließen die Investoren mit Schadensersatzforderungen in Höhe von 47 Millionen Euro drohen. Der damit beauftragte Rechtsanwalt Georg Freiherr von und zu Franckenstein stellte der Gemeinde dafür schon mal 17 548,58 Euro Anwaltskosten in Rechnung.

Wird Biosphärenreservat zur Farce?

Das unterstellte Konglomerat aus „dubioser Planung, zu vermutender Korruption und möglicherweise vorliegendem Behördenversagen“ habe das „Vorhaben ausschließlich zum Nutzen einzelner Investoren“ befördert und gefährde damit „ein Kleinod Rügen’scher Küstenlandschaft von besonderer kulturhistorischer Bedeutung“, das „nicht für die Gewinnmaximierung einzelner Investoren preisgegeben“ werden dürfe. Einen Betreiber für die Klinik soll es noch nicht geben, weswegen die Bürgerinitiative argwöhnt, dass es für das Grundstück letztlich sogar eine Nutzungsänderung und die Betriebserlaubnis für ein Hotel geben könne.

Das „Geriatrische Gesundheitszentrum“ am Südstrand von Göhren soll etwa acht Meter höher werden als das vierstöckige Gesundheitshotel daneben. Quelle: Architekturbüro Friederich

Der neue Bau soll noch einmal zwei Stockwerke höher werden, als das daneben liegende Wellness-Hotel. Sollten die bereits genehmigten Pläne in jenem Küstenbereich realisiert werden, wäre der Bebauung des gesamten Küstenabschnitts von Göhren bis nach Thiessow in gleicher Größe kein Einhalt mehr zu gebieten, befürchten die Autoren. Nach deren Auffassung könnte dann sogar die Legitimation für den Fortbestand des Biosphärenreservates gefährdet sein. „Zumindest wird das Image des Biosphärenreservates sowohl bei Einheimischen als auch Gästen so nachhaltig beschädigt, dass der Sinn dieser nationalen Naturlandschaft zur Farce wird.“

Hat der Planer rechtskonform abgewogen?

Das Mönchgut sei aufgrund seiner außerordentlichen Vielfalt und Schönheit der Landschaft frühzeitig unter Landschaftsschutz gestellt worden, betont Hans Dieter Knapp, der zu den Architekten des Nationalparkprogramms der Wendezeit gehört. „Mit der Erklärung zum Biosphärenreservat sollte der besondere Charakter der Landschaft Südost-Rügens einschließlich Mönchgut dauerhaft gesichert werden.“ Drei Jahrzehnte später wäre Landschaft als renditeträchtige Immobilie zum Steuerabschreibungsobjekt für krisensichere Geldanlagen und zum Spekulationsobjekt geworden, so Knapp.

Trotz dieser Umstände und gegen den Willen der Gemeinde habe das Bauamt des Landkreises Vorpommern-Rügen Ende vergangenen Jahres dem Vorhaben die Baugenehmigung erteilt. Dessen Baubehörde werde zuvor geprüft haben, ob Stellungnahmen beispielsweise vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) oder dem Biosphärenreservatsamt vorlagen, sagt eine Sprecherin des Umweltministeriums. „Ob in diesem Fall die Abwägung rechtskonform erfolgt ist, muss beim Landkreis als zuständige Behörde für die Genehmigung von B-Plänen geprüft werden.“ Der Landkreis möchte nun zunächst den in dem offenen Brief erhobenen Vorwürfen auf den Grund gehen. Das Amt für das Biosphärenreservat möchte sich weder zum Sachverhalt noch zum Inhalt seiner Stellungnahme äußern. Zuständig für die Abwägung etwaiger Einwendungen von Anwohnern und anderen Institutionen war seinerzeit Planer Bertolt Raith.

Von Uwe Driest