Impf-Flaute in Vorpommern-Rügen: So kommen Sie schnell zu einem Termin

Stralsund

Im Stralsunder Impfzentrum herrscht fast schon gähnende Leere. Wurden hier in Spitzenzeiten 900 Menschen am Tag gegen Covid-19 geimpft, sinkt die Zahl jetzt rapide. Am Dienstag kamen nur 96 Impfwillige in die Einrichtung an der Rostocker Chaussee. 

Dort, wo Ärzte, Sanitäter und Soldaten das Spritzen generalstabsmäßig durchgezogen haben, um effektiv zu arbeiten und lange Wartezeiten zu verhindern, ist jetzt Warten angesagt – allerdings auf Seiten des Impfpersonals.

Starker Einbruch bei Impfzahlen in Vorpommern-Rügen

„Mit so einem Einbruch hätte ich nicht gerechnet. Wir wissen natürlich, dass sich viele beim Hausarzt impfen lassen, aber trotzdem müsste nach dem Wegfall der Priorisierung eigentlich mehr los sein“, sagt der Leiter des Impfzentrums Heiko Gernetzki. Ist es die beginnende Urlaubszeit, die die Stralsunder davon abhält, sich ihre Spritze mit Biontech, Astrazeneca oder Johnson&Johnson abzuholen? Oder verzichten die Menschen wegen der niedrigen Inzidenz auf den Piks? Trägt der Wegfall der Testpflicht dazu bei? Oder denken die Leute, es gibt keine Termine? Heiko Gernetzki kann auch nur raten.

Hier bekommen Sie einen Termin

Und so können Sie einen Termin machen: Erstens kann man sich online über die Hotline anmelden. Ein paar Klicks, in denen man unter anderem auswählt, wo man geimpft werden möchte und schon ist die Anfrage abgesendet. Allerdings muss man auf die Antwort warten. Viel schneller geht es mittlerweile per Telefon. Herrschte anfangs das blanke Chaos in der digitalen Warteschlange, soll jetzt alles schnell gehen.

„Sie können in Stralsund vor dem Impfzentrum stehen, die Hotline anrufen und gleich einen Termin machen. Wenig später werden sie durch unsere Teams geimpft. Das geht alles fix“, verspricht der Leiter des Impfzentrums in Stralsund. Gleiches gilt übrigens für die Außenstellen in Barth, Bad Sülze, Ribnitz, Bergen und Grimmen. Auch dort gibt’s massig Termine. Und wenn es nicht am gleichen Tag klappt, dann für die darauffolgenden Werktage, so Heiko Gernetzki.

Hotline online: corona-impftermin-mv.de

Hotline Telefon: 0385 /2027 1115.

Außerdem sollten Impf-Freiwillinge die Facebookseite des Landkreises im Auge behalten. Hier wird ständig über Impfaktionen in ganz Vorpommern-Rügen ohne Termin informiert. Erste Resonanz von der Sonder-Impfaktion in Grimmen am heutigen Freitag ohne Termin: Bis 13 Uhr waren 85 Leute geimpft, 58 davon ohne Termin.

Von Ines Sommer