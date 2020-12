Bergen

Gemäß der Impf-Verordnung des Bundes und des Beschlusses der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts sollen zuerst Bewohner und Angestellte in Pflegeheimen geimpft werden, die ihre Bereitschaft dazu erklärt haben. Mobile Impfteams, die jeweils aus medizinischem Personal, einem Soldaten der Bundeswehr sowie Verwaltungshelfern bestehen, suchen derzeit Einrichtungen auch auf Rügen auf. Am Mittwoch war neben dem Pflegeheim in Gingst auch die Pflegeeinrichtung des DRK in Rotensee an der Reihe.

„Wir tragen die Verantwortung für unsere 108 Bewohner und der wollen wir in jedem Fall gerecht werden. So haben wir es bisher gehalten und nun wollen wir auch kurz vor dem Ziel keinerlei Risiko eingehen“, sagt DRK-Vorstandsmitglied Jens Witschel. Für alle Impfwilligen reichte die erste Lieferung zwar noch nicht aus, aber hundert Bewohner und 19 Mitarbeiter kamen in den Genuss. Die verbleibenden 42 sind beim nächsten Mal dran.

Ein roter Strich bedeutet positive, zwei negative

Jeder Mensch, der das Heim betritt, muss sich zunächst auf das Corona-Virus testen lassen. „Manche Angehörige machen das jeden Tag“, weiß Wohnbereichsleiterin Ina Böttcher. „Wir sind froh, dass es nun beginnt und auch unsere Bewohner freuen sich auf die Impfung.“ Die erste Angehörige an diesem Tag möchte ihren Bruder besuchen. „Unsere Familie war mit der Impfung einverstanden“, sagt sie. „Wir wechseln uns mit den Besuchen ab, weil zur Zeit jeweils zwei Wochen lang nur dieselbe Person zu ihm darf. Weihnachten war das ganz schön traurig.“

Ina Böttcher testet DRK-Mitarbeiterin Anja Wzresinski. Quelle: Uwe Driest

Jens Witschel erläutert den Ablauf der Test. „Unsere Mitarbeiter wurden einmal komplett durchgetestet und das wird nun zweimal in der Woche wiederholt; bei den Bewohnern immer dann, wenn sich Symptome zeigen, die auf eine Infizierung hinweisen könnten.“ 15 Minuten nach dem Abstrich schrillt der Wecker und das Ergebnis lässt sich ablesen. Hat sich nur ein roter Strich gebildet, ist der Test negativ. Erscheint ein zweiter, wäre die Testperson infiziert. Nach dem Test müssen Besucher sich in eine Liste eintragen. Schwester Barbara misst zusätzlich die Temperatur und desinfiziert die Test-Kabine.

Anfängliche Verwirrung um Einwilligungserklärung

Das Impfteam wird von Pflegedienstleiter Bernd Dau über die Flure geleitet und bereitet gerade die Impfung von Erika Tews (85) vor. Die alte Dame wird von der Ärztin des Impfteams über theoretisch mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt. „Es könnte irgendwo in der Welt vorkommen, dass eine Gesichtslähmung auftritt“, muss jene vortragen. Erika Tews kümmert das nicht. „Den Pieks habe ich gar nicht gemerkt“, sagt sie anschließend. „Ich denke doch, dass wir jetzt alle gesund bleiben werden.“

So sieht ein negativer Test aus. Hätte die Testperson den Corona-Virus aufgewiesen, wäre ein zweiter Streifen erschienen. Quelle: ud

Weil die ursprüngliche Version der Einverständniserklärung, die von den Angehörigen unterzeichnet werden musste, noch einmal verändert worden war, sei es in der Vergangenheit zunächst sehr hektisch geworden, erzählt Bernd Dau. „Heute ist die Zusammenarbeit mit dem Impfteam ganz ausgezeichnet gelaufen.“ Zwei Drittel der Bewohner wurden bereits bis zum Mittag geimpft. „Wir haben im Vorfeld einen hohen organisatorischen Aufwand betrieben, damit es heute so gut läuft“, sagt Jens Witschel.

Auch Mitarbeiter des Sana-Krankenhauses geimpft

Getestet werde auch nach der Impfung weiterhin, betont der DRK-Mann. Schließlich gebe es keine Verpflichtung zur Impfung und Besucher könnten weiterhin Überträger des Virus sein. Zudem sei nicht abschließend geklärt, ob auch geimpfte Menschen den Erreger weitergeben können. „Wir haben jetzt die Chance, für die Bewohner eine Situation zu schaffen, in der sie wieder in Normalität leben können, ohne dass sie sich dabei einem erhöhten Risiko auszusetzen. Das wollen wir nicht auf’s Spiel setzen.“

Bewohnerin Erika Tews (85) freute sich über die Impfung, von der sie kaum etwas spürte. Quelle: ud

Dass der kleine Stich kaum zu spüren sei, hätten auch die Bewohner der Sassnitzer Einrichtung angemerkt, weiß DRK-Mitarbeiterin Anja Wzresinski. Deren 60 Bewohner waren tags zuvor geimpft worden. Ebenfalls am Dienstag ließen sich die Mitarbeiter des Sana-Krankenhauses in Bergen impfen. In den vorangegangene Tagen seien dafür die logistischen Vorbereitungen getroffen worden, sagt Sprecherin Doreen Ohlhoff.

Lieferung des Impfstoffs soll sich im Januar entspannen

„Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Corona-Impfung in Anspruch nehmen möchten, und möchten es ihnen als Ausdruck des Arbeits- und Patientenschutzes daher möglichst einfach machen, an den Schutzimpfungen zu partizipieren.“ Im Sana-Krankenhaus standen ebenfalls die ersten 100 Impfdosen zur Verfügung. Neben dem Impfteam habe sich Chefarzt Knut Müller als erster impfen lassen, bevor die ersten 40 Mitarbeiter an der Reihe waren. Weitere 60 Mitarbeiter folgten am Mittwoch.

„Wir freuen uns über die Impfungen, weil sie die Chance auf Normalität eröffnen.“ Jens Witschel, Personalvorstand DRK Quelle: Uwe Driest

Die Lieferung des Impfstoffs solle sich im Januar entspannen, weiß Jens Witschel. „Dann sind auch unsere Heime in Lauterbach, Binz und Glowe an der Reihe.“ Die Impfungen würden sich noch mindestens ein Vierteljahr lang hinziehen. Um den vollständigen Schutz zu erlangen erfolgt nach drei Wochen zudem eine zweite Impfung, die zumindest schwere Erkrankungen ausschließt.

Von Uwe Driest