Seit acht Wochen ist der Marktplatz in Bergen Anlaufstelle für Menschen, die gegen die Corona-Politik demonstrieren – organisiert von den Gruppen „Bürger für Rügen“ und „Bürger für Bürger“. Sie wollen erreichen, dass die Maßnahmen in der Corona-Pandemie abgeschafft werden. Erstmals und fast zeitgleich fand eine zweite Veranstaltung in unmittelbarer Nähe statt. Das Bündnis „Rügen für Alle“ rief zu einer Kundgebung auf. Das Motto lautet: „Solidarisch durch die Pandemie – Impfen schützt uns alle“.

Die Teilnehmer des Bündnisses – knapp 40 sind gekommen – trafen sich um 17 Uhr an der St.-Marien-Kirche. Viele brachten Kerzen mit, die sie am Eingang des Gotteshauses aufstellten. Sie möchten ein Zeichen setzen, dass sie solidarisch durch die Pandemie kommen wollen. Das bedeute, Rücksicht auf alle zu nehmen, die unter dieser Pandemie am meisten leiden.

Szene von der Demo: "Corona-Gepeinigte aller Länder vereinigt euch" steht auf einem Banner, das Teilnehmer bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Bergen auf der Insel Rügen zeigen. Quelle: Stefan Sauer/dpa

„Wir wollen ein Zeichen setzen“

Auf dem Marktplatz auf den Montagsdemos werden laut Bündnis-Teilnehmer Fakten geleugnet und Hetze auf Politiker betrieben. Das sei ein Grund gewesen, warum jetzt der Geduldsfaden gerissen ist. „Hier wird ganz deutlich, dass eine Demokratie beseitigt werden soll. Das ist für eine Zivilgesellschaft nicht mehr tragbar. Wir wollen ein Zeichen setzen und zeigen, dass sich die Menschen das nicht mehr gefallen lassen“, sagt Mitorganisator Marvin Müller. Sie wollen mit ihrer Aktion an der Kirche nicht polarisieren, die Menschen des Bündnisses wollen mit Bürgern ins Gespräch kommen.

„Solidarisch durch die Krise - Impfen schützt uns alle!" steht auf einem Banner vor der St. Marienkirche, wo Menschen Kerzen zum Gedenken an die Corona-Toten im Nordosten aufgestellt haben. Quelle: Stefan Sauer/Dpa

Die Corona-Maßnahmen könne man durchaus kritisch betrachten, so Kevin Zenker. „Aber letzten Endes müssen wir ein Zeichen für Solidarität setzen“, sagt er. Alle Menschen leiden unter der Pandemie, „mancher mehr, mancher weniger“, so Kerstin Kassner. Es helfe nichts, sich montags auf den Marktplatz zu stellen und auf Volk und Vaterland zu schimpfen. „Wir wollen lieber mit den Menschen ins Gespräch kommen. Das heißt aber auch, dass man dafür ein offenes Ohr haben muss“, sagt sie.

Kerze für verstorbene Mutter angezündet

Nico Heimbach ist aus zwei Gründen zur Kundgebung gekommen. Bisher sei die Mehrheit, die auch nicht immer konform mit den Corona-Regeln geht, still gewesen. Es sei Zeit, sich dem, was auf Corona-Demos verbreitet wird, entgegenzustellen. Außerdem kam er aus einem persönlichen Grund zur Kirche. Seine Mutter ist vor drei Wochen an Corona verstorben. Er zündete eine Kerze an und stellte sie zu anderen am Kircheneingang. „Die 1657 Toten in MV – es ist nicht nur eine statistische Zahl. Eine davon war meine Mutter. Das macht aus einer theoretischen statistischen Zahl ein Schicksal einer Familie“, sagt er.

Nico Heimbach kam zur St.-Marienkirche und stellte dort eine Kerze für seine verstorbene Mutter auf. Quelle: Mathias Otto

Polizei weist verstärkt auf Maskenpflicht hin

Auf dem Markt fuhren währenddessen die Einsatzfahrzeuge der Polizei vor, hier startete gegen 18 Uhr die Demonstration der Gegner der Corona-Maßnahmen. Mit rund 30 Beamten von der Insel Rügen und sogar aus Rostock waren deutlich mehr Polizeibeamte als sonst im Einsatz. Dabei ging es nach Aussagen der Polizei nicht so sehr um eine befürchtete Auseinandersetzung mit den Teilnehmern beider Veranstaltungen, sondern in erster Linie darum, die Auflagen durchzusetzen. Auch dieses Mal haperte es zunächst an der Bereitschaft vieler Teilnehmer, Mundschutz zu tragen. „Wir mussten aktiv darauf einwirken“, so Polizeihauptkommissar Mario Ullrich vom Revier Bergen.

Rund 400 Teilnehmer zogen durch Bergen. Quelle: Stefan Sauer

Warnung vor dem totalen Kollaps

Rund 400 Demo-Teilnehmer zogen schließlich vom Markt durch Bergen-Süd und wieder zurück ins Zentrum, darunter Vertreter ganz unterschiedlicher Anliegen, die sich mindestens im Grenzbereich zur Reichsbürgerschaft und Verschwörungstheorien bewegen. Eine Frau, die ihren Namen nicht nennen wollte, wollte mit einer Flagge daran erinnern, dass wir angeblich seit 2020 im reaktivierten Herzogtum Mecklenburg-Strelitz/Schwerin/Pommern leben würden. Robert Zoels, der für die Partei die Basis für den Landtag kandidierte, trat ans Mikro und warnte vor einem vollkommenen Blackout. „Hinter Corona steckt doch etwas ganz anderes“, orakelte er. „Für den Fall eines kompletten Zusammenbruchs müssen wir die Versorgung der ländlichen Gebiete sichern.“

Einige Teilnehmer haben Schilder dabei: „Mein Körper, meine Entscheidung“, steht auf dem Banner, mit dem drei junge auf dem Marktplatz protestierten. Quelle: Stefan Sauer

Meinungsfreiheit contra Reichsbürgertum

Mitveranstalter Norbert Thürk nahm es gelassen. „Bei uns herrscht Meinungsfreiheit“, sagte er. „Auch Reichsbürger sind nur Menschen, wenn sie hier mitlaufen. Solange alles ruhig bleibt, ist alles ok“. Richtig aufgebracht waren allerdings Lena und Lara, die mit ihrem Vater Frank auf die Demo gekommen sind. „Das ganze Testen, die Masken und jetzt auch noch Impfen. Dass wir Kinder das aushalten müssen, ist das schlimmste“, meinte Lena. Ihr Vater Frank, ein Handwerker, wies auf die Nebenwirkungen der Impfung hin und berichtete von mehreren Todesopfern in der Familie, angeblich durch das Impfen.

„Impfen? Nicht mit uns“

Auch drei andere Jugendliche von der Insel machten ihrem Unmut lautstark Luft. „Wir sind freie Menschen und wir wollen uns nicht impfen lassen“, sagte eine 16-Jährige, die anonym bleiben möchte. Belege für die von ihr angeführten zahlreichen Impftoten, hatte sie nicht. „Man hört aber so viel davon.“

In den vergangenen Monaten hat sich auf den Sozialen Netzwerken eine Kultur der massenhaften Weitergabe von immer neuen ungeprüften „Informationen“ und „internationalen Studien“ etabliert, die beispielsweise von einer Relation der Todesrate zur Impfquote ausgehen. Mehrere Universitäten, das Rechercheteam der Tagesschau und anderer internationaler Zeitungen haben das mehrfach widerlegt. Die Vorgänge rund um diese Theorien wiederholen sich, die Bereitschaft bei den Menschen, derartige dubiose Informationen zu glauben, ist hoch.

Unterschriftensammlung für Landkreis und Landesregierung

Auch bei den Demonstrationen in Bergen hat sich mittlerweile eine Art Struktur entwickelt, immerhin ist es die achte Veranstaltung dieser Art. „Im März wollen wir ein Fest veranstalten mit kleinem Konzert, Feuerwerk und Kinderprogramm“, so Norbert Thürk. „Die Vorbereitungen laufen. Die Kinder sind doch die Hauptleidtragenden.“

Außerdem laufe eine Unterschriftenaktion, die sich gegen die Maskenpflicht und die Testpflicht bei Kindern richte, gegen die Impfpflicht auch. „Schätzungsweise 700 bis 1000 Unterschriften haben wir schon zusammen“, so Norbert Thürk. „Die wollen wir erst in Bergen übergeben, dann dem Landrat und dann auch nach Schwerin fahren.“

Von Anne Ziebarth und Mathias Otto