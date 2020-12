Das eine Pflegeheim gibt am Sonntag keine Auskunft, im anderen werden keine Bewohner geimpft. Die Liste der Nebenwirkungen ist überraschenderweise deutlich länger geworden.

Impfkampagne: Stolperstart in Vorpommern-Rügen

Coronavirus - Impfkampagne: Stolperstart in Vorpommern-Rügen

Coronavirus - Impfkampagne: Stolperstart in Vorpommern-Rügen