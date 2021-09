Binz

Knapp 400 000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben sich noch nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, obwohl sie es könnten. Einen Teil von ihnen wollen die Gesundheitsämter mit speziellen Angeboten rund um einen landesweiten Impftag am Freitag, 10. September, erreichen.

Auf der Insel Rügen ist die Gemeinde Ostseebad Binz vertreten. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr stehen dafür die Türen der Kurverwaltung in der Heinrich-Heine-Straße 7 offen. Verabreicht wird der Impfstoff von Biontech.

Mobile Impfteams auf der Insel

Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann sich auch in der kommenden Woche impfen lassen. Wie der Landkreis mitteilt, ergänzen mobile Impfteams die Impfangebote der Hausärzte und des Impfzentrums in Stralsund in den Räumlichkeiten der Ämter und Gemeinden des Kreises. „Nicht nur durch die Impfangebote vor Ort, sondern auch durch die veränderten Impfzeiten wird beispielsweise auch Berufstätigen ein leichterer Zugang zur Corona-Schutzimpfung verschafft“, teilt Kreissprecherin Sandra Lehmann mit. Geimpft wird jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Diese Gemeinden sind dabei: Gingst, Gemeindehaus, Platz der Solidarität 10 (14. September), Sellin, Kinder-, Jugend- und Freizeitzentrum, Siedlung am Wald 50 (15. September), Sassnitz, Stadtbibliothek, Hauptstr. 34 (15. September) und Binz, Kurverwaltung, Heinrich-Heine-Straße 7 (17. September).

Impfquote gilt als ausreichend

In Mecklenburg-Vorpommern sind bislang rund 60 Prozent der Menschen vollständig gegen Covid-19 geimpft. Der Nordosten liegt auf Platz zehn im Vergleich der Bundesländer. Die bisher erreichte Impfquote gilt als nicht ausreichend, um die vierte Infektionswelle in Herbst und Winter flach zu halten. Der Virologe Christian Drosten äußerte die Befürchtung, dass es im Oktober und November wieder zu Kontaktbeschränkungen kommen könnte, um die Krankenhäuser vor Überlastung zu bewahren.

