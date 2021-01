Stralsund

Impfungen gelten als effektivste Waffe im Kampf gegen das Coronavirus. Doch die drei bisherigen Impfzentren in Vorpommern sind trotzdem nicht voll ausgelastet. Im Stralsunder Zentrum in den Räumen der SIC an der Rostocker Chaussee gibt es drei sogenannte Impfstraßen. Laut Auskunft des Landkreises Vorpommern-Rügen sind dort bis Anfang der Woche insgesamt rund 1000 Dosen verabreicht worden. Es gebe noch Luft nach oben.

Michael Sack (CDU), Landrat von Vorpommern-Greifswald, kritisiert die Vergabe von Terminen für die Impfung durch eine zentrale Stelle in Schwerin. Sie führe dazu, dass die Auslastung etwa am Mittwoch vergangener Woche in Greifswald und Pasewalk nur bei 35 Prozent gelegen habe. Das Problem daran: Der zugeteilte Impfstoff muss in der Regel bis zum Ende der Woche verbraucht sein.

„Vordrängler“ in NRW und Österreich

In einigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen und in Österreich haben sich kurzfristig Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter impfen lassen, damit in Altenheimen übrig gebliebene Impfdosen nicht ungenutzt entsorgt werden. Damit haben sie als „Vordrängler“ aber auch für Kritik und Unmut in der Bevölkerung gesorgt. Was passiert bei uns mit den übrigen Dosen?

„Wir vermeiden Verwurf von Impfstoff unbedingt“, betont Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen. Bisher habe noch keine Dosis des stark rationierten Stoffs entsorgt werden müssen. Wenn absehbar ist, dass etwas übrig bleibe, würden kurzfristig Mitarbeiter von Rettungsdiensten, ambulanten Pflegediensten oder Krankenhäuser kontaktiert, um ihnen ein Impfangebot zu machen. Mitte des Monats war das zum ersten Mal der Fall. Als Grundlage dafür werden die Festlegungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) herangezogen.

Ein spontaner Anruf beim Landrat? Fehlanzeige.

Die entsprechende Liste sei gut gefüllt. Ein Anruf beim Landrat, ob er und seine Familie nicht spontan einspringen wollten? Hier also Fehlanzeige. Auch in Vorpommern-Greifswald werden keine Amtsträger bevorzugt. Unverbrauchte Impfdosen bekommen dort die Krankenhäuser.

Derzeit wird noch die Bevölkerungsgruppe mit der höchsten Priorität geimpft. Neben den Bewohnern in Pflegeheimen zählen dazu alle Personen, die über 80 Jahre alt sind, Pflegekräfte und Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, etwa auf Intensivstationen.

Ältere greifen nicht sofort zum Telefon

Zunächst bekommen sie einen Brief vom Land. Wer angeschrieben wurde, kann dann über ein Callcenter in Schwerin einen Termin im Impfzentrum ausmachen. Mehreren Berichten zufolge ist beim Anruf mit zum Teil sehr langen Wartezeiten zu rechnen, da sich auch Personen melden würden, die keinen Termin ausmachen wollen, sondern allgemeine Fragen klären möchten. Dafür ist die Hotline aber nicht zuständig.

„Aktuell werden Personen mit dem Nachnamen beginnend mit C angeschrieben“, berichtet Landkreissprecher Manzke. Die Rückmeldungen der über 80-Jährigen seien allerdings „zaghaft“. Vermutlich liege es daran, dass sich die Angeschriebenen erst mal mit ihren Angehörigen abstimmen wollen. „Speziell in dieser Zielgruppe greift sicher nicht jede/-r sofort zum Hörer, sobald das Einladungsschreiben da ist. Aus telefonischen Kontakten können wir aber entnehmen, dass die Impf-Bereitschaft hoch ist“, führt Manzke aus. „Auch aus den Rückmeldungen der Alten- und Pflegeheime oder der ambulanten Pflegedienste ist zu entnehmen, dass sich sehr viele bereits haben impfen lassen oder sich impfen lassen wollen.“

Vier neue Zentren in Vorpommern-Rügen

Damit ältere Personen, die auf dem Land leben und kein Auto haben, nicht mehr stundenlang mit Bus und Bahn nach Stralsund fahren müssen, will der Landkreis Mitte Februar vier weitere Impfzentren eröffnen: in Grimmen, Ribnitz-Damgarten, Bad Sülze und in Bergen auf Rügen. Wo genau sie eingerichtet werden, soll in Kürze bekannt gegeben werden.

Zuletzt hatte der Landkreis wöchentlich 1370 Impfdosen erhalten. Dabei handelt es sich ausschließlich um den Impfstoff der Hersteller Biontech/Pfizer, von dem zwei Dosen verabreicht werden müssen. Auch der Impfstoff des Herstellers Moderna muss zweifach gespritzt werden. Allerdings kommt dieser bisher nur in Schwerin und in Greifswald zum Einsatz.

In Nordwestmecklenburg haben die ersten acht Hausärzte begonnen, die Impfungen in ihren Praxen vorzunehmen. Wann wird es in Vorpommern-Rügen so weit sein? Einen groben Zeitplan gibt es dafür noch nicht. Laut Manzke ist dafür eine enge Abstimmung mit dem Land erforderlich. „Dies ist abhängig von der Art und der Anzahl der Impfstoffe.“

Von Kai Lachmann