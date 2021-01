Impfzentrum: Rügener Senioren fühlen sich abgehängt

Insel Rügen

Das Corona-Impfzentrum an der Rostocker Chaussee in Stralsund ist eröffnet, die ersten Einladungen an Senioren über 80 Jahren sind verschickt. Sie gelten als besonders gefährdet und sollen neben Rettungskräften und Pflegepersonal als erste in den regulären Impfbetrieb aufgenommen werden. Ausgerechnet sie aber fühlen sich regelrecht abgehängt und nicht ernst genommen. „Es ist mir schleierhaft, wie wir da hin kommen sollen“, sagt Gisela Lemke, Vorsitzende des Seniorenbeirats der Insel Rügen. „Ich kenne viele Menschen, die über 80 Jahre alt sind und kein Auto mehr besitzen“, sagt sie. „Sollen die dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren?“

Glücklich können sich die Senioren schätzen, die noch selbst mobil sind. „Ich habe ein Auto und fahre häufig nach Stralsund, für mich ist das kein Problem“, sagt der 86-Jährige Manfred Schittko aus Bergen, Ehrenvorsitzender des Beirats. „Viele andere sind aber nicht mehr mobil, für die dürfte es schwierig werden.“ Einer kostenfreien – weil durch den Landkreis finanzierten – Fahrt mit dem Taxi hatte Landrat Stefan Kerth ( SPD) bereits bei der Eröffnung des Zentrums am Dienstag eine Absage erteilt. Unter bestimmten Bedingungen, beispielsweise Erkrankungen oder außergewöhnlichen Gehbehinderungen, ist laut Sozialgesetzbuch die Krankenkasse verpflichtet, den Transport zu übernehmen.

Anzeige

Gesamtfahrzeit Altenkirchen-Stralsund-Altenkirchen : Rund vier Stunden

Doch was für Möglichkeiten gibt es für die Fahrgäste des Nahverkehrs? Beispielsweise von Altenkirchen bis ins Impfzentrum in die Rostocker Chaussee in Stralsund? Ein freundlicher Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) an der Telefonhotline erläutert. „Von Altenkirchen aus am besten zunächst mit dem Bus nach Bergen und dann mit der Bahn. Sonst fahren sie einen halben Tag.“ Ehrlichkeit ist Trumpf, doch auch so summiert sich die Zeit. Ein Blick auf die Internetseite der VVR zeigt: Rund 60 Minuten nach Bergen, dann Wartezeit plus 30 Minuten Fahrtzeit mit der Bahn bis Stralsund. Dann noch einmal umsteigen in den Bus zum Impfzentrum und eine kurze Strecke fahren. Am preisgünstigsten ist das übrigens mit dem Bernsteinticket der Bahn, welches 19 Euro kostet und den ÖPNV der Insel Rügen und Stralsund mit einschließt. Hin und zurück macht das rund vier Stunden Fahrtzeit, plus die Anstrengung beim Umsteigen und die Aufregung beim Impfen. „Wer will das schon“, sagt die 74-jährige Gisela Lemke, die sich aufgrund von gesundheitlichen Problemen derzeit komplett isoliert hat. „Mich würde sehr interessieren, wie der Landkreis sich das vorgestellt hat. Werden wir dann in Sammeltaxis gepackt oder wie?“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bus-Lösung muss wohl ausgeschlossen werden

Beim Landkreis arbeite man auf Hochtouren an einer Lösung, versichert Sprecherin Stefanie Skock. „Der Landrat hat sofort gesagt, dass man ein Impfzentrum nicht einfach in die Mitte des Landkreises stellen könne und dann zusehen, was passiert“, sagt sie. „Mit der Planung der Impfzentren haben wir auch die Planungen für die Impfungen in der Fläche begonnen.“ Das habe sich leider als komplizierter herausgestellt, als zunächst gedacht. Zwei Busse der VVR seien bereits im Umbau gewesen, um dann als mobile Impfzentren von Ort zu Ort zu fahren. Der Einbau von Impfkabinen und die gesamte Umrüstung der Fahrzeuge habe sich aber als enorm aufwändig erwiesen, berichtet Skock. „Es sieht derzeit so aus, als ob wir davon Abstand nehmen müssen“, sagt sie. „Aber es wird eine Lösung geben, es gibt derzeit mehrere Besprechungen und Beratungen am Tag, auch mit anderen Landkreisen.“

Könnten mobile Testzentren umgenutzt werden?

Eine Schlüsselrolle könnten eventuell die mobilen Corona-Testzentren spielen, die der Kreis eingelagert hat. „Wir haben uns bereits im Sommer vorbereitet, damit wir im Falle von größeren Corona-Ausbrüchen sofort mit einem mobilen Testzentrum vor Ort sein können“, erzählt Skock. „Wir wissen genau, wo wir sie aufbauen können, wo welcher Stecker sitzt und welcher Anschluss vor Ort ist.“ Ob die mobilen Testzentren vielleicht in Kürze als mobile Impfzentren Karriere machen, möchte sie nicht bestätigen, es gebe viele Ideen.

Nachfrage nach Terminen nicht so hoch wie gedacht

Im neu eröffneten Impfzentrum in Stralsund habe man derzeit übrigens „mehr als genug“ Kapazitäten, Termine für Senioren könnten über die Landeshotline innerhalb weniger Tage realisiert werden. Anmelden können sich zunächst aber nur diejenigen, die bereits per Brief vom Land angeschrieben wurden. Die Einladungen werden nach alphabetischer Reihenfolge an alle über 80 Jahren verschickt, es kann also etwas dauern, bis alle Senioren auf der Insel ihre Einladung bekommen haben. Die Terminnachfrage im Impfzentrum halte sich in Grenzen. „Die Zielgruppe ist nicht so sehr für schnelle Entscheidungen zu haben“, vermutet Stefanie Skock. „Das kann man aber auch verstehen, der ein oder andere will bestimmt mit seiner Familie über die Entscheidung sprechen oder auch mit dem Hausarzt.“ Auf den Hausärzten liegt die Hoffnung vieler Senioren. „Ich würde es am besten finden, wenn sie die Impfung übernehmen könnten“, sagt Gisela Lemke. „Die Ärzte wissen doch am besten Bescheid, wo die Älteren sitzen. Und außerdem sind es auch Vertrauenspersonen.“

Impfen bei den Allgemeinärzten wäre die beste Lösung

Stefanie Skock kann dem nur beipflichten. „Das Gesundheitsamt des Landkreises ist genau dieser Meinung“, sagt sie. „Das wäre die allerbeste Lösung. Allerdings ist dafür noch nicht genügend Impfstoff vorhanden und auch die nötigen Lagerbedingungen des Impfstoffes sind nicht optimal.“ Wird beispielsweise eine Ampulle angebrochen, müssen auch alle sechs möglichen Impfdosen schnell verbraucht werden, das wäre in einer Arztpraxis nicht so einfach möglich. 1370 Impfdosen hat das Zentrum in Stralsund Anfang der Woche bekommen. „Wir müssen aber niemanden nach Hause schicken. Wer einen Termin bekommt, für den ist auch Impfstoff eingerechnet“, erklärt Kreissprecherin Stefanie Skock.

Die Terminvergabe ist Seniorin Gisela Lemke allerdings ein Dorn im Auge. „Die Benachrichtigung bekommt man ja wohl per Post. Aber dann soll man sich den Termin per Telefon oder E-Mail machen. Viele haben gar kein Internet. Und die wählen sich dann einen Wolf.“

Von Anne Ziebarth