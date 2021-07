Sassnitz

Klein, hutzelig, ziemlich verbaut und fast etwas schäbig – ein Hingucker ist das Haus mit der Nummer 8 am Karlsplatz in Alt Sassnitz jahrzehntelang nicht gewesen. Das ändert sich gerade. Fast im Minutentakt mustern Spaziergänger den einstigen Fischerkaten, bleiben an der Informationstafel stehen und lesen oder drücken sich an den Fenstern die Nasen platt, um einen Blick ins Innere zu erhaschen. Das einst „hässliche Entlein“ bekommt jetzt die Aufmerksamkeit, die ihm nach Meinung vieler Fachleute schon lange gebührt. Das kleine Häuschen ist vermutlich das älteste in Sassnitz und das einzige, das weitgehend original erhalten geblieben ist.

„So wie dieser einstige Fischerkaten haben viele Häuser in Alt Sassnitz ausgesehen“, sagt der Leiter des Stadtarchivs, Frank Biederstaedt. Es waren die Behausungen der einfachen Leute, der Handwerker und der Fischer, die hier lebten. Die kleinen Häuser drängten sich in der Liete, dem schmalen Tal des Steinbachs, der hier noch heute in die Ostsee mündet, mittlerweile allerdings unterirdisch durch die Altstadt fließt. Dieses Bild war es, das die ersten Urlauber vorfanden, als sie im frühen 19. Jahrhundert Rügen und das Ufer der Ostsee vor den damaligen Dörfern Crampas und Sassnitz für sich entdeckten. Mangels anderer Übernachtungsmöglichkeiten mieteten die reichen Touristen für ihre Aufenthalte die kleinen Häuser der Bewohner. Die wiederum zogen in der Zwischenzeit zu Nachbarn oder Verwandten oder auf die Dachböden.

Nie für Fremdenverkehr umgebaut

Die Situation und das Ortsbild änderten sich bald. Weil mit dem Fremdenverkehr mehr Geld als mit Fischfang zu verdienen war, verschwanden die kleinen Fischerkaten nach und nach. An ihrer Stelle entstanden Pensionen und Villen. Die prägen auch heute noch die Ansicht von Alt Sassnitz. Die Besitzer und Bewohner des Hauses an der heutigen Karlstraße 8, zu denen auch der einstige Sassnitzer Gemeindevorsteher Karl Kruse gehörte, widersetzten sich offenbar diesem Trend. „Das Haus ist auf dem Gebiet von Sassnitz eine Seltenheit, da es nie für Fremdenverkehrszwecke umgebaut wurde, sondern sich seine Originalität – bis auf einen Treppenanbau und ein Ziegeldach – durch die Jahrhunderte bewahren konnte“, macht Biederstaedt den heutigen Wert dieses Gebäudes deutlich.

Angst vor Abriss durch Immobilien-Haie

Um dessen Zukunft wurde in den letzten Jahren in Alt Sassnitz lange gebangt. Man fürchtete die Begehrlichkeiten von Immobilien-Investoren und den Abriss. Das relativ unansehnliche Gebäude stand und steht nicht unter Denkmalschutz. Als die früheren Eigentümer das Haus verkaufen wollten, hatten sie die Sorge, dass der neue Besitzer es weiterveräußert oder platt macht. Sie wandten sich an Oliver Roeber. Sein Ur-Großvater war Fischer in Sassnitz. Der Berliner hat eine Firma für Umwelttechnik und vor einigen Jahren das so genannte Kutscherhaus an der Marktstraße, das seit Generationen im Familienbesitz ist, von seiner Mutter übernommen und aufwendig sowie mit viel Liebe zum Detail und zur Geschichte des Baus saniert. Das hat die einstigen Besitzer der Karlstraße 8 offenbar beeindruckt. In dem Vertrauen, dass Roeber ebenso vorsichtig bei der Sanierung des einstigen Fischerkatens vorgeht, verkauften sie ihm und seiner Schwester Lydia die Immobilie.

Rohrdach verschwand vor rund 100 Jahren

Das war vor zwei Jahren. Seitdem haben die Geschwister in ihrer Freizeit zusammen mit Bauarbeitern und anderen Helfern auf der Baustelle in der Altstadt gehämmert, geschraubt, geschuftet. Wieviel Zeit und Geld sie investiert haben, rechnen sie lieber nicht zusammen. Hier geht es nicht um Wirtschaftlichkeit, sondern um Liebhaberei. Auch wenn das Haus seit seiner Entstehung, die um 1840/50 geschätzt wird, im Vergleich zu den Gebäuden der Nachbarschaft keine wesentlichen Veränderungen erfuhr, war es doch verbaut. „Nach heutigen Maßstäben, muss man natürlich sagen“, fügt Oliver Roeber hinzu. Vermutlich um 1920/30 wurde das typische Rohr- durch ein Ziegeldach ersetzt und das winzige, nur rund 65 Quadratmeter große Häuschen bekam einen Anbau auf der Straßenseite.

Hanf und Lehm statt Styropor-Dämmung

Doch die größten Probleme lagen viel tiefer. Im Laufe der Jahrzehnte war die Bodenschicht um das Haus so gewachsen, dass das Feldsteinfundament unter der Erde lag. „Das haben wir wieder freigelegt“, sagt Lydia Roeber. Ebenso das Fachwerk, das unter einem dicken Zementputz verschwunden war. Das ist Gift für das Holzständerwerk, weiß Lydia Roebers Bruder Oliver: „Der Zement sorgt dafür, dass das Wasser in die Balken zieht.“ Die verfaulen schlimmstenfalls. Einen Teil des Fachwerks haben die Roebers ersetzen müssen, ein Großteil konnte aber erhalten werden. Das wird auf der Außenseite frei sichtbar bleiben. An den Innenwänden verzichten sie auf Styropor und Gipskarton. „Da wäre Schimmel vorprogrammiert.“ Sie dämmen stattdessen mit einer Mischung aus gehäckselten Hanf-Stielen, die mit Lehm verrührt werden. Das Ganze wird mit Kalkmörtel verputzt, der das Wasser bindet und nicht ins Holz leitet.

Die Steine haben die Roebers und ihre Helfer fast alle aus dem Fachwerk genommen, gereinigt und wieder eingesetzt. Dass sie auch ansonsten auf historische Baumaterialien setzten, sei kein Spleen. „Die haben sich bewährt und ihr Einsatz ist durchaus sinnvoll“, sagt Oliver Roeber, der sich notgedrungen mit dem Thema intensiv beschäftigt hat und mittlerweile

Im Innern bleibt die Aufteilung nahezu so, wie sie vermutlich schon immer war. Wo sich einst die Esse befand, wird auch künftig wieder gekocht. Eine steile Stiege wird zu den kleinen Schlafkammern auf dem Dachboden führen und im Anbau auf der Hof-Seite bauen die Roebers ein kleines Bad und eine Abstell- und Technik-Kammer ein. „Wir richten es uns so her, dass es uns beiden gefällt und wir beide uns vorstellen könnten, darin zu leben.“ Viele Passanten dürften sie darum beneiden. Dass dieses Kleinod wieder ein ganz „normales“ Wohnhaus wird, ruft bei vielen Erstaunen hervor: „Wir dachten, es wird ein Museum“, sagt so manches Pärchen überrascht.

Von Maik Trettin