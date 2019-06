Binz

Zwei Höhepunkte für viele Teilnehmer an diesem Tag: Generationenstaffellauf und Gummistiefelweitwurf. Die Kurverwaltung und die Vereine des Ostseebades hatten zuvor aufgerufen, sich am 3. Familiensportfest im Stadion der Einheit zu beteiligen. Knapp 600 Besucher kamen über den ganzen Tag verteilt in die Proraer Chaussee. „ Die Teilnehmerzahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert. Das zeigt, dass sich dieses Fest immer größerer Beliebtheit erfreut“, sagt Torsten Kohlschmidt von der Kurverwaltung, der auch die Moderation übernommen hat. Vereine stellten sich vor, es gab mehrere Teamwettbewerbe und Kinder konnten selbst die verschiedenen Sportgeräte in ihren Händen halten. Mit ihren Auftritten unterhielten zwischendurch die „Küstengirlies“ und der „ Min Hart Chor Binz“.

Zur Galerie Knapp 600 Zuschauer kamen zum zu dritten Familiensportfest nach Binz.

Und dann flogen Gummistiefel. Einige hoch und weit, andere flach und zur Seite – aber sie flogen. Robert Walter (29) nahm Anlauf und warf den schwarzen Stiefel. Es sah auf dem ersten Blick nach einem ähnlich guten Ergebnis wie im vergangenen Jahr aus. Doch die Messung ergab: 21,30 Meter. Damit um einiges kürzer als 2018 und knapp vier Meter hinter dem diesjährigen Sieger. „Egal, der Spaß steht im Vordergrund. Was hier auf die Beine gestellt wird, ist hervorragend“, sagt Robert Walter, der Sportlehrer an der Regionalen Schule Binz ist. „Ich werde diese Disziplin mal in den Unterricht aufnehmen. Damit kann ich bestimmt viele Schüler begeistern und vielleicht klappt es bei mir im nächsten Jahr mit einer guten Platzierung“, sagt er.

Viele Bewegungsmöglichkeiten

Den ganzen Tag gab es viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. Dem achtjährigen Leon-Toni Baumert aus Binz hat es gefallen, dass er sämtliche Sportarten ausprobieren durfte. Seine Mutter wartete geduldig. Plötzlich hatte er am Stand von Michael Wurzel vom TSV Binz mit einer Tischtenniskelle in der Hand und spielte an der Platte gegen eine Maschine, die die Bälle auswarf. „Ein schöne Sportart für Leon-Toni. Sport mag er sehr“, sagt seine Mutter, „aber ich glaube, er tendiert doch in Richtung Boxsport.“

Ein paar Meter weiter zeigten Marlen Richter (37) und Hilmar Röhner (57) vom Binzer Kinder- und Jugendfreizeitzentrum, was ihre Einrichtung zu bieten hat. „Badminton, Diabolos, Frisbee, Teller jonglieren – es gibt so viele Sachen, mit denen man sich fit halten und natürlich bei uns ausprobieren kann“, sagt der Erzieher. An sechs Tagen pro Woche hat die Einrichtung geöffnet. „Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren sind bei uns immer gerne willkommen“, so seine Kollegin.

Rauschparcours im Stadion

Am anderen Ende des Stadions flogen Pfeile durch die Luft. Mitglieder von der Schützengilde Binz 1925/1991 haben dort unter anderem eine Zielscheibe für das Bogenschießen aufgebaut. 55 Mitglieder hat dieser Verein, darunter 15 Schüler und Jugendliche. „Wir nehmen in verschiedenen Disziplinen regelmäßig an Kreis- und Landesmeisterschaften teil. Im Verein sind auch zwei Jugendkaderschützen, die uns auch international vertreten“, so der Vorsitzende Wolfgang Maske. Zweimal pro Woche wird sich im Schützenhaus getroffen. „Neue Mitglieder nehmen wir gerne auf“, sagt er.

Neu in diesem Jahr war der sogenannte Rauschparcours. Mit speziellen Brillen wird somit ein Rauschzustand simuliert. „Hier wird auf spaßige Weise vermittelt, was Alkohol und Drogen alles anrichten können. Dieser Parcours war ein wichtiges Element dieses Festes. Vor allem Jugendliche werden somit ideal für dieses Thema sensibilisiert“, sagt Robert Walter. Für die kleinen Teilnehmer hatte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter dem Motto „Kinder stark machen“ im Binzer Stadion einen Geschicklichkeitsparcours aufgebaut. Mit dieser Initiative sollen Kinder stark für ein suchtfreies Leben gemacht werden.

Spenden für den guten Zweck

Am Rande der Veranstaltung standen Janita Franke und Mitschülerin Odile Junnemann aus Binz (beide 14) an einem Stand und haben Waffeln und Schokoladen-Erdbeeren verkauft. Das eingenommene Geld will Janita Franke für das Projekt „Sakhisizwe“ in Südafrika spenden. „Ich war mit meiner Mutter in der südafrikanischen Hauptstadt Kapstadt und bin dort auf dieses Projekt aufmerksam geworden. Hier herrscht viel Armut. Aber es kümmern sich Menschen darum, dass Kinder unter anderem gesundes Essen haben, sie schwimmen lernen oder an Läufen teilnehmen“, sagt sie. Knapp 50 Euro haben die Jugendlichen beim Familiensportfest eingenommen.

Mathias Otto