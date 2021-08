Ostseebad Binz

Käsespätzle statt Fischbrötchen, Obatzda statt Steak?Das geschichtsträchtige Kurhaus Binz auf Rügen erweitert sein gastronomisches Angebot und setzt dabei auf süddeutsche Speisen und Getränke.

In Kooperation mit der Tegernseer Brauerei entstand während der Corona-bedingten Schließphase das neue „Tegernseer Wirtshaus & Biergarten Binz“ an der Promenade. Es löst das bisherige Steakhaus Restaurant ab, der ehemalige KPM-Store wird durch den Weinladen Binz ersetzt.

Bayern auf Rügen – das ist Mode

Mit dem Trend zur alpinen Ausrichtung ist die Travel Charme Gruppe, zu der das Kurhaus gehört, nicht allein. Bayern und Rügen scheinen sich nicht nur seit der fast gleichnamigen TV-Serie irgendwie näherzukommen. Das Hotel „Mariandl“ in Prora zum Beispiel wirbt keck damit, das „nördlichste Alpenressort Deutschlands zu sein, inklusive Aprés-Ski am Strand. Auch der jüngste Nordmann-Ableger „Dolden Mädel Binz“ lässt etwas süddeutsches anklingen, stellt aber klar das Bier in den Vordergrund – es muss nicht zwangsläufig bayrisch sein. Sogar im Putbusser Marstall gibt es jetzt Paulaner zu trinken! In diesem Jahr eröffnete dort das „Leib und Seele“, mit Scholle und Schweinsbraten auf der Karte. Deutlich länger am Start ist das Bavaria Island 1 auf Rügen in der Göhrener Bahnhofsstraße. Hier gibt es bereits seit 2013 Leberkäs und Schlachteplatte.

Weinladen mit „lockerer Atmosphäre“

Das Konzept des Biergartens komme aus Hamburg, heißt es in einer Travel Charme Mitteilung, „der nordisch-noble Charme Rügens mit urig-bayerischer Gemütlichkeit verschmilzt zu einem einmaligen kulinarischen und authentischen Erlebnis“, wird angekündigt. Dazu kommt ein neuer Weinladen der mit lässig-lockerer Atmosphäre punkten will. Hier gibt es unterschiedlichste Weine zum vor-Ort trinken oder auch zum mitnehmen.

Von az