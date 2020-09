Göhren

Fatih Acar kam im türkischen Antalya zur Welt. Er absolvierte in der Heimat ein Tourismus-Studium und arbeitete dann für einige Jahre in einem großen Hotel. Während eines Deutschland-Aufenthalts lernte er eine Frau von Rügen kennen und kam 2015 auf die Insel.

Roboter erspart Personalkosten

Am 20. Mai dieses Jahres eröffnete er als Geschäftsführer den „Kartoffel-Döner“ in der Binzer Wylichstraße. „Das Besondere ist bei uns, dass wir ein robotergesteuertes Gerät benutzen, um das Fleisch zu schneiden. Durch die immer gleichbleibende Stärke sind auch ungewöhnliche Kombinationen wie Hawaii-Döner möglich und das Gerät spart Personalkosten“, erzählt der 30-Jährige begeistert.

Anzeige

„Auf Rügen lässt es sich gut leben.“

Er lebt mit Frau und Kind in Göhren und fährt Motorrad. Ebenso gern macht er Fahrradtouren, Waldspaziergänge und er genießt mit der Familie alles, was die Insel zu bieten hat. Fatih Acar fühlt sich wohl in der neuen Heimat. „Auf Rügen lässt es sich gut leben mit Kindern, wir würden gern bleiben“, sagt er.

Von Christa Driest