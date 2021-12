In Göhren auf Rügen hat wieder ein Testzentrum eröffnet

Göhren

Die Testkapazitäten auf Mönchgut sind ausgeweitet worden. Seit dem 7. Dezember 16 Uhr haben die Johanniter in der Nordperdhalle in Göhren wieder ein Testzentrum in Betrieb genommen. Dies hat zunächst täglich in der Zeit von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Öffnungszeiten sind zunächst täglich von 16 bis 18 Uhr geplant. Anmeldungen sind nicht notwendig.

„Die Öffnungszeiten sind so gewählt worden, um insbesondere die Möglichkeiten einer Testung bei Anreise, für den abendlichen Restaurantbesuch oder nach Feierabend für den nächsten Arbeitstag zu gewährleisten“, informiert Berit Waschow von der Göhrener Kurverwaltung. Bei Bedarf ist geplant, die Öffnungszeiten auszuweiten.

Dies sei aber auch von den personellen Kapazitäten des Testzentrums abhängig. Deshalb werde dringend noch nach Unterstützung gesucht – mit einer Aufwandsentschädigung in einer Höhe von 15 Euro pro Stunde. Interessierte sollten sich bei Jana Simon (jana.simon@johanniter.de) oder bei Felix Springstein (felix.springstein@johanniter.de) melden.

Die nächsten öffentlichen Testzentren befinden sich im Ostseehotel Baabe sowie im ebenso wieder eröffneten Testzentrum Sellin – in der Tourist-Info gegenüber des Kleinbahnhofes. Beide sind täglich geöffnet.

Von OZ