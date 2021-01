Ökologischer Baustoff - Altes Handwerk in Not: Darum wird in MV immer weniger Rohr geerntet

In MV wird immer weniger Rohr geerntet. Die Rohrwerber beklagen, dass ihnen seit Jahren Flächen verloren gehen. Ähnlich wie die Fischer könnten sie bald nur noch „ein Disneyland für die Touristen“ sein, beklagt ein Vertreter. Doch es gibt positive Signale auf EU-Ebene, die dem Jahrtausende alten Handwerk neuen Schub verleihen könnten.