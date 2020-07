In Prora auf Rügen wird eine Wanderaustellung zur Rosenburg in der NS-Zeit gezeigt

Prora

Eine neue Wanderausstellung unter dem Titel „Die Rosenburg – Das Bundesjustizministerium im Schatten der NS-Vergangenheit“ wird im Dokumentationszentrum Prora (Dritte Straße 4/Jugendherberge) eröffnet. Sie ist ein Teil der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vorgeschichte des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.

Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands sei nicht abgeschlossen, es gebe noch viele offene Fragen. „Wir alle sind ein Teil dieses Aufklärungsprozesses, in dem wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und sie in Zukunft verhindern“, heißt es aus dem Ministerium.

Die Ausstellung ist Teil der Aufarbeitung der Geschichte des Justizministeriums. Ein Team von Wissenschaftlern unter der Leitung des Historikers Prof. Manfred Görtemaker und des Juristen Prof. Christoph Safferling hat seit 2012 im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) mit dem „Rosenburg-Projekt“ untersucht, wie das Justizministerium in den 1950er und 60er Jahren mit der NS-Vergangenheit seiner Mitarbeiter, den personellen und sachlichen Kontinuitäten, der Verfolgung von Verbrechen im Zusammenhang mit dem Holocaust sowie mit Amnestie und Verjährung umging.

Stelen und Multimedia-Inhalte

Die Ergebnisse des Abschlussberichts „Die Akte Rosenburg“ wurden in einer Wanderausstellung erstmals 2017 vorgestellt. Diese gliedert sich in neun Bereiche, die durch Stelen und Multimedia-Inhalte repräsentiert werden. Sie nähern sich unter anderem durch Biografien oder Original-Aussagen dem jeweiligen Thema an. Ziel dieser Ausstellung ist es, die Erkenntnisse der „Akte Rosenburg“ einem breiten Publikum vorzustellen und dadurch das Bewusstsein für das historische Unrecht zu schärfen.

Die Ausstellung ist ab 24. Juli bis 11. Oktober zu sehen. Öffnungszeiten sind im Juli und August jeweils täglich von 9.30 bis 19 Uhr sowie im September und Oktober jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen zu der Ausstellung finden interessierte Gäste im Vorfeld unter www.bmjv.de/rosenburg.

