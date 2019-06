Prora

Es war bunt, es war laut, es war unterhaltsam: Die Kreisjugendfeuerwehren des Landkreises haben am Wochenende ihr Zeltlager in Prora zelebriert. Vor der Jugendherberge schlugen sie ihr Lager auf. Pokallauf, kleine Wettkämpfe, aber auch Disco und Lagerolympiade standen für die 427 Teilnehmer auf dem Programm. „Das Kreiszeltlager ist eines unserer Höhepunkte im Jahr. Die Feuerwehren bereiten sich schon Tage vorher darauf vor. Wenn alle zusammenkommen, ist es wie eine große Familie“, sagt Kreisjugendfeuerwehrwart Ingo Trusheim.

Gewitter zog auf

Das Abendprogramm stand am Sonnabend kurz auf der Kippe, drohte sprichwörtlich ins Wasser zu fallen. Denn auf dem Wetterradar zog ein Gewitter in Richtung Rügen auf. „Wir haben alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die Zelte festgemacht und vorsorglich alle Teilnehmer in die Jugendherberge untergebracht. Doch dann ist gerade noch rechtzeitig das Gewitter in eine andere Richtung weitergezogen“, sagt Ingo Trusheim.

Das Abendprogramm gestalteten die Jugendwarte zusammen mit ihren Kindern und Jugendlichen selbst. Jede der teilnehmenden Mannschaften legte sich für den Tanzwettbewerb unter dem Motto „In Prora brennt der Zuckerhut“ ins Zeug, und jede Show wurde mit Beifall belohnt. Dabei war es nicht einfach, die Jury von ihrem Können zu überzeugen. Hier bewerteten Mitglieder der Dance-Company „Remind Reloaded“ und Kreisjugendsprecherin Angelique Scharf den Tanz, die Musik, die Kostüme und den Gesamteindruck.

Geschenke für die Teilnehmer

Die Rügener Mannschaften legten gute Auftritte hin. Mit Trillerpfeifen, gelben Overalls sowie grünen und gelben T-Shirts betraten etwa die Kinder und Jugendlichen der Feuerwehr Amt Nord-Rügen die Bühne. „Wir waren stolz, dass sich sogar viele Jungs bereit erklärt haben, mitzumachen. Ein paar Mal haben wir für diesen Auftritt geübt“, sagt die Sagarder Jugendwartin Melanie Wolfgram. Die Wehr aus Samtens machte mit ihrem Kopfschmuck auf sich aufmerksam. Sie nannten sich „Die Dancing Unicorns“ und trugen einheitlich Einhörner. „Unsere Mädchen wollten schon immer einmal als Einhörner auftreten. So ist die Idee entstanden“, so Jugendwartin Maika Jürgens. „Dreimal haben wir intensiv geübt und von 21 Mitgliedern standen 17 auf der Bühne“, ergänzt ihre Stellvertreterin Julia Schüler (24).

Für den ersten Platz reichte es nicht für die Teilnehmer von Rügen. Als Belohnung für ihre Auftritte gab es trotzdem Geschenke: Freikarten für das Sandskulpturenfestival und die Störtebeker Festspiele. Den besten Auftritt legten aus Sicht der Jury die Kinder und Jugendlichen aus Sundhagen hin. „Wir haben zuerst gesichtet, was wir an Material für unsere Kostüme haben und danach eine Woche lang geprobt“, sagt Lena Schröder (17), die zusammen mit Lina Asphal (21) als Betreuerin tätig ist.

Neue Jugendfeuerwehr begrüßt

Viel Beifall gab es auch für die Kinder der Feuerwehr Wieck a. Darß. Es war ihr erster Auftritt in einem Zeltlager. Die Jugendabteilung gibt es erst seit knapp einem halben Jahr. Zur offiziellen Begrüßung am Freitag traten alle Wehren in Uniform an, um die neue Jugendfeuerwehr im Kreisfeuerwehrverband standesgemäß zu begrüßen. Damit ist sie Nummer 83 in Vorpommern-Rügen. Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner (Linke) überreichte den Mädchen und Jungen ihre neuen Dienst-Helme.

Sie zeigte sich begeistert von der hohen Teilnehmerzahl dieses Zeltlagers. „Das gibt ein großartiges Bild ab, Euch hier zu sehen“, sagt sie und gab ihnen noch ein paar Ratschläge mit auf dem Weg. „Übt fleißig, habt Spaß, aber vergesst nicht das allerwichtigste: die Kameradschaft. Kümmert Euch um diejenigen, wenn es mal einem nicht so gut geht“, so Kerstin Kassner.

Mathias Otto