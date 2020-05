Sassnitz

In Sassnitz treibt offenbar ein Feuerteufel sein Unwesen. Seit Jahresbeginn wurde die freiwillige Feuerwehr der Hafenstadt zu 15 Bränden gerufen. Allein elf der Einsätze fuhren die Kameraden in April und Mai. „Wir gehen davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt“, sagt Wehrführer Sven Teschulat. „Am Wochenende war mal Ruhe, aber davor und danach waren wir jede Nacht unterwegs.“

Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Krise hatte sich die Sassnitzer Wehr in zwei Gruppen für Tag-und Nachtschicht unterteilt. Betroffen sei aber durchweg die Nachtschicht gewesen. „Der ominöse Feuerteufel ist nur abends unterwegs“, so Teschulat. „Wenn das noch zwei oder drei Wochen so weitergeht, werden die Kameraden überfordert und wir müssen die Gruppen tauschen.“

Brennt ein Container von alleine?

Zudem würden die Brände von Mal zu Mal größer. „Erst brannte eine kleine Fläche, dann ein Müll-Container, dann erst eine, danach zwei Garagen und zuletzt eine ganze Halle.“ Der Täter kennt sich offenbar gut aus, wenn er binnen kurzer Zeit erst einen Brand am Müll-Container am Wedding legt und dann im immerhin vier Kilometer entfernten Garagen-Komplex.

Die Chronologie stellt sich in etwa so dar: Am 12. April gab es um 0.15 Uhr Alarm, weil der Dachstuhl eines leerstehenden ehemaligen Armeeobjekts in der Straße der Jugend brannte. 16 Sassnitzer Kameraden und Feuerwehrleute aus Lietzow waren bis 4.30 Uhr im Einsatz.

Am 21. April gab es gegen 3.30 Uhr Alarm, weil ein Container in der Stralsunder Straße brannte. Schon zu diesem Zeitpunkt ahnten Sassnitzer Bürger, dass es bei den Vorfällen möglicherweise nicht mit rechten Dingen zuging. „Um 3.36 Uhr brennt so ein Container dann so ganz von alleine?“, fragte Peter Klemm auf der Facebookseite der Sassnitzer Wehr und auch Silke Brückner findet es „komisch, dass um diese Zeit ein Container von selber Feuer fängt“.

Grasflächen und Ruine gerieten in Brand

Am 25. April gab es gegen 18.30 Uhr Alarm, weil ein abgesägter Baum im Nationalpark in der Nähe der Waldhalle in Flammen stand. „Wieder ein Baumstumpf, der so ganz alleine vor sich hin brannte!“, kommentierte Peter Klemm. Um 22 Uhr am selben Tag geriet eine etwa 40 Quadratmeter große Grasfläche in der Mukraner Straße in Brand, die sich in der folgenden Nacht kurz vor vier Uhr erneut entzünden sollte. „Was ist denn da los?“, fragte Christine Zillmer via Facebook.

Um 18.45 Uhr am 26. April wurde die Wehr erneut zu einem Brandeinsatz alarmiert. Diesmal brannte Gerümpel in einer Ruine. Ein Trupp löschte mit der Schnellangriffseinrichtung. „Was ist denn bei euch da los – Berufsfeuerwehr?“, kommentierte Kay Mittelbach den Einsatz und Peter Klemm wurde deutlich: „Da kann man nur danken und hoffen, dass der oder die Brandstifter erwischt werden!“

Mehrere Garagen brannten aus

Wiederum nur einen Tag darauf musste erneut eine kleine Fläche in der Mukraner Straße gelöscht werden. „Langsam wird das unheimlich“, fand Peter Klemm und Dietmar Henke appelliert an den oder die Täter: „Denk’ dran, die Kameraden der Feuerwehr haben auch noch ein Privatleben und gehen arbeiten. Also lass’ denen mal Freizeit.“

Am 27. April kam es dann zum Vollbrand von drei Abfallcontainern in der Weddingstraße. Ein Trupp rückte unter Atemschutz an, um den Brand zu löschen. „So viele Zufälle“, kommentiert Silke Brückner vielsagend.

Am Dienstag (28.4.) geriet gegen 21 Uhr eine ungenutzte Garage im Garagenkomplex Am Kreidebruch in Brand. Dabei fing auch Müll Feuer, der sich im Inneren der Garage befand. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wird nicht von einer Selbstentzündung ausgegangen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Kameraden setzen Gesundheit aufs Spiel

Ziemlich genau 24 Stunden später wurden die Sassnitzer Feuerwehrleute erneut zu einem Garagenbrand in derselben Anlage alarmiert. „Zwei Garagen waren beim Eintreffen in Vollbrand, in einer weiteren Garage wurde ein Entstehungsbrand festgestellt. Betroffen waren dabei insgesamt acht Garagen, wobei drei Garagen vollständig ausgebrannten. Die weiteren fünf wurden durch das Feuer und das Löschwasser beschädigt“, teilte die Polizei mit. Einige der Garagen wurden nicht mehr genutzt, in anderen waren zum Teil Fahrzeuge abgestellt, die jedoch nicht beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Vorläufiger trauriger Höhepunkt war dann der Brand einer leerstehenden Halle in der Straße der Jugend am vergangenen Sonntag gegen 21.30 Uhr. „Was ist nur in Sassnitz los? Da muss doch einer seine Finger nicht stille halten können“, findet Sandra Paasch. „Ihr kommt nicht zur Ruhe! Und eine leerstehende Halle brennt bei diesem Wetter auch nicht von alleine!“, meint Peter Klemm.

Dirk Schreiber kommentiert: „Es ist schon traurig, was dort passiert. Jeden Tag ein Feuer, wo sich die Feuerwehr in Gefahr bringt und Leib und Leben auf's Spiel setzt“ und für Petra Görges sind die Vorgänge einfach nur „Unfassbar!!!“

Polizei glaubt an Zusammenhang

Bisher kamen Personen nicht zu Schaden. Das müsse aber nicht so bleiben, meint Sven Teschulat. „Wir sind gern ehrenamtlich im Dienst der Allgemeinheit unterwegs, aber solche überflüssigen Einsätze kosten Zeit, Geld und schlimmstenfalls auch Gesundheit, wenn nicht Leben. Das ist kein Spaß“, mahnt Sven Teschulat. Der Wehrleiter bittet Sassnitzer Bürger darum, wachsam zu sein und auf verdächtige Bewegungen in den Abend- und Nachtstunden zu achten.

„Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wird nicht von einer Selbstentzündung oder einem technischen Defekt ausgegangen“, heißt es auch bei der Polizei im Zusammenhang mit den letzten Fällen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen und sucht derzeit nach Zeugen. „Wegen der zeitlichen und räumlichen Abfolge vermuten wir einen Zusammenhang zwischen den Bränden“, sagt Polizeisprecherin Stefanie Peter. Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen ein oder mehrere konkrete Verdachtsfälle.

Von Uwe Driest