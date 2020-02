In Sassnitzer Sondersitzung hagelte es Widersprüche

Sassnitz

Dicke Luft in Sassnitz zwischen Stadtoberhaupt und Kommunalpolitikern: Bürgermeister Frank Kracht (parteilos) hat gegen acht Beschlüsse der Stadtvertreter Widersprüche eingelegt. Darunter zu den Themen Beflaggung des Rathauses, Änderung der Hauptsatzung und Aufgabenstellung an die Verwaltung zum Erhalt des Fischerei- und Hafenmuseums. Deshalb herrschte reges Treiben im Rathaussaal, viele Einwohner folgten der Einladung zur Sondersitzung der Stadtvertreter. Die Stimmung war aufgeheizt. Es gab reichlich Zwischenrufe. Immer wieder musste Stadtpräsident Norbert Benedict ( SPD) die Gemüter beruhigen.

Zwei Anträge wurden zurückgezogen, die restlichen sechs bestätigten die Stadtvertreter erneut. Frank Kracht widerspricht etwa dem Grundsatzbeschluss, dass den Stadtvertretern mögliche Deckungsquellen aus dem laufenden Haushalt aufgezeigt werden sollen. „Einfach Widerspruch einzulegen und zu sagen: Das lehne ich ab – das ist ziemlich schwach. Deshalb ist es richtig, wenn dieser Grundsatzbeschluss von der Rechtsaufsicht geprüft wird, um Klarheit zu haben“, so Steffen Schroers von der Alternativen Freien Wählergemeinschaft (AFW). Er wünscht sich künftig eine bessere Zusammenarbeit mit der Verwaltung. „Wir sind keine Kämmerer, deshalb haben Sie uns gegenüber eine Beratungspflicht.“

Beflaggung Im Hoheitszeichengesetz von MV (§ 1, Absatz 5) ist geregelt, dass die Gemeinden an den Tagen zu flaggen haben, die vom Innenministerium bestimmt werden. Auf dieser Grundlage hat das Ministerium eine Verordnung zur Bestimmung der regelmäßigen Beflaggungstage erlassen. In § 1 Absatz 1 dieser Verordnung ist aufgelistet, an welchen Tagen Gemeinden zu flaggen haben. Darüber hinaus regelt ein Runderlass des Ministeriums von 1998, dass neben den angeordneten Beflaggungen, die Träger öffentlicher Verwaltung selbst oder auf Anregung eines anderen Trägers öffentlicher Verwaltung flaggen, wenn ein regionaler Anlass die öffentliche Anteilnahme mittels Beflaggung rechtfertigt.

Dem Stadtoberhaupt sowie der Verwaltung wurde zudem Bequemlichkeit vorgeworfen. Wie vom 2. Stellvertreter des Präsidenten Dirk Thormann ( AfD), als die Beflaggung des Rathauses thematisiert wurde. Ein Tagesordnungspunkt, der später am Abend zur Abstimmung kam. In den Farben der Stadt, Bundesrepublik und Europäischen Union soll das Rathaus während der Öffnungszeiten zu beflaggen sein. Im Widerspruch bezieht sich Kracht auf das Hoheitszeichengesetz des Landes. Demnach ist in MV geregelt, dass die Gemeinden an den Tagen zu beflaggen ist, die das Innenministerium vorgibt. Das sieht Thormann anders: „Man kann an allen Tagen flaggen. Darüber hinaus kann jede Gemeinde eine Erhöhung der Beflaggungstage bestimmen, das heißt: montags bis freitags.“ Drei Gründe brachte er an, warum der Widerspruch erfolgt sein könnte. „Entweder Sie ignorieren die Beschlüsse der Stadtvertreter oder es ist reine Bequemlichkeit der Verwaltung. Oder Sie missachten die Symbole, die diese Fahnen repräsentieren“, sagt er. Der AfD-Abgeordnete verwies dabei auf das Amt Mönchgut-Granitz in Baabe. Vor dem Gebäude wehen an allen Wochentagen Fahnen.

„Das ist die Rechtsaufsicht unserer Verwaltung, die muss nicht stimmen“, so Frank Kracht. Er bot einen Vorschlag zur Güte an: Die Antragsteller stellen die Vorlage zurück und die Verwaltung werde Kontakt mit dem herausgebenden Gesetzgeber aufnehmen und eine Erklärung anfordern, die er dann zeitnah den Politikern präsentieren wolle. „Dann sind wir rechtssicher“. Seinem Widerspruch wurde dennoch mehrheitlich von den Stadtvertretern widersprochen.

Ein weiteres heiß diskutiertes Thema war das Fischerei- und Hafenmuseum. Für dessen Erhalt soll laut SPD-Antrag aus der Dezembersitzung ein Angestellter von anderen Verwaltungsaufgaben freigestellt werden. Für Karsten Käning ( SPD) habe der Bürgermeister als Eigentümer des Museums dafür zu sorgen, dass die Betreibung dieser musealen Einrichtung aufrechterhalten bleibt. „Wir als Stadtvertreter haben dem Museum eine Chance gegeben, damit es nicht verschwindet“, sagt er. Kracht bezieht sich in seinem Widerspruch auf den Paragrafen 22 der Kommunalverfassung, dass der Bürgermeister für die sachgerechte Erledigung der Aufgaben in der Verwaltung verantwortlich ist. „Wir haben diesen wie auch die anderen Anträge in die Hand genommen und sie rechtlich bewertet – mehr haben wir nicht getan. Die Verwaltung hat nicht über Inhalte zu diskutieren und befinden“, sagt er. Außerdem sei nicht er, sondern die Stadt Eigentümer des Museums. „Wir haben nicht vor, das Museum in irgendeiner Weise abzuschaffen, sondern nur auf Dinge reagiert, die hier beschlossen wurden“, so Kracht.

