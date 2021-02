Sehlen

Große Aufregung im kleinen Ort Venz-Hof. Hier standen auf dem Hof der Rügen Tischlerei zwei Wagen. Beide – einer grün, einer rot – sind jeweils elf Meter lang und 2,5 Meter breit. Diese wurden in diesen Tagen nach dem Umbau zum ersten Mal bewegt. Quasi der erste Belastungstest.

Und dann ging die Fahrt gleich ins 20 Kilometer entfernte Sehlen. Hier haben sie ihren endgültigen Bestimmungsort gefunden. Vom Rand des Dorfes starten künftig Mädchen und Jungen ihre täglichen Erlebnistouren. Der erste Waldkindergarten des Landkreises entsteht.

Heike Balzer ist schon voller Vorfreude. Sie weiß, dass viele Familien auf ein Projekt dieser Art gewartet haben. Sie gehört zum Trägerverein der Freien Schule Rügen in Dreschvitz, der das Projekt zusammen mit dem Forstamt gestartet hat. Als sie vor einiger Zeit nur von der Idee berichtet hatte, kamen die ersten Anfragen. Damals war noch nicht einmal geklärt, wo dieser Kindergarten entstehen soll.

„Dann haben sich Eltern dafür angemeldet, ohne zu wissen, wie überhaupt das Konzept aussieht. Sie hatten bloß spärliche Informationen von der Schule und dem eigenen Dunstkreis. Wir haben jetzt 18 Anmeldungen, ohne eine Bekanntmachung herausgegeben zu haben. Ich habe das Gefühl, dass viele Familien dieses Projekt hochgradig spannend finden“, sagt Heike Balzer. Im März soll es losgehen mit dem Betrieb.

Zwei Wagen wurden hergerichtet

Doch zurück zu den Anfängen. Auf die Idee kam das hiesige Forstamt und suchte Kontakt zur Freien Schule. Schnell war man sich auf beiden Seiten einig und unterzeichnete eine Kooperationsvereinbarung. „Das Forstamt war schon immer stark in der Umweltbildung gewesen – auch was außerschulische Lernorte im Wald betrifft. Hier haben wir in der Vergangenheit viele Projekte durchgeführt. In diesem Zusammenhang kam die Idee, einen Waldkindergarten zu etablieren“, sagt Revierleiter Cornell Kuithan.

Doch so einfach, wie es auf dem Papier aussieht, ist es nicht, ein Konzept zu entwickeln. „Also zogen wir los und schauten uns andere Modelle dieser Art im Land an, etwa in Greifswald und Bad Doberan. Das war die Initialzündung, um in die praktische Arbeit zu gehen“, sagt Heike Balzer. In der Rügen Tischlerei wurden zwei Wagen dafür hergerichtet. Bis auf das Gestell wurde alles neu gemacht. Elf Meter lang und 2,5 Meter breit ist jeder der beiden Wagen. Für Wärme sorgen Öfen, für warmes Wasser und Licht sollen Fotovoltaikplatten sorgen.

Kompost-Trenntoilette

Die Wagen sollen lediglich zum Schutz, Aufwärmen, Essen oder auch für einen Mittagsschlaf aufgesucht werden. Geschlafen wird in Schlafsäcken in einem Wagen oder später im Sommer draußen im Zelt. Wer seine Notdurft verrichten möchte, wird im Waldkindergarten eine Kompost-Trenntoilette nutzen. So lassen sich die Ausscheidungen gezielt Kompostieren und in die Natur wieder zurückführen. „Dabei handelt es sich um ein bewährtes System, das schon lange funktioniert und ausgereift ist“, so Heike Balzer.

„Wir werden hier völlig autark leben können“, sagt Stephan Dresel. Er ist der neue Leiter der Kita. Zusammen mit zwei anderen Kollegen sollen im ersten Jahr 12 und ab dem zweiten Jahr 15 Kinder betreut werden. Das ist nur möglich, weil das Jugendamt für die Betriebsgenehmigung einen Ganztagskindergarten, also von 7 bis 17 Uhr genehmigt hatte.

„Das ist das, was uns auszeichnet, nämlich dass wir in der Kernzeit von sieben Stunden die maximale Besetzung haben“, sagt er. Das bekomme man mit dem Jugendamt auch nur verhandelt, weil es ein Waldkindergarten ist. „Nirgendwo sonst gibt es für zwölf oder 15 Kinder zwei Erzieher“, ergänzt Heike Balzer.

Mit dem Handwagen in den Wald

Stephan Dresel arbeitet seit 20 Jahren im pädagogischen Bereich. Erst in der stationären Jugendhilfe, seit acht Jahren im Kindergartenbereich. Sein Zuhause ist die Erlebnispädagogik, wie er sagt, sei er deshalb ideal geeignet für diesen Job. Wenn die Kinder morgens ankommen, frühstücken sie und danach soll es täglich in den Wald gehen – spätestens um 9 Uhr, so sein Plan.

Alles, was sie für ihren Tag in der Natur benötigen, ließe sich in einem Handwagen verstauen. Neben Getränken auch Materialien wie Sägen oder Schnitzmesser. „Die Forscher sind die Kinder. Sie bringen ihre Fantasien und Ideen in die tägliche Gestaltung mit ein. Dann liegt es natürlich im Handwerk des guten Pädagogen, darauf auch reagieren zu können“, sagt er.

„Ein Kind kann beispielsweise auch mal zwei Stunden lang an der Pfütze sitzen und sie entdecken. Sich zu versenken im Jetzt und Hier in dem Wald als Umgebung ist das, was ich so wertvoll finde“, sagt Heike Balzer. Der Wald soll einen Freiraum für Kinder bieten, in dem sie ungestört sowohl mit anderen als auch allein spielen können. Das Toben und Klettern soll genauso selbstverständlich sein wie das Beobachten der kleinen und großen Tiere oder das Sammeln von Ästen, Zapfen oder Steinen. Hütten sollen gebaut werden, Tierspuren verfolgt und Wolkenformationen beobachtet werden.

Wer sich Informationen über den Waldkindergarten holen möchte, kann sich telefonisch melden (038306/239920 – Sekretariat Schule) oder per E-Mail an h.balzer@freie-schule-ruegen.de

Von Mathias Otto