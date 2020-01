In Sellin flogen und brannten die Weihnachtsbäume

Sellin

Lange hatte Georg Kossert die Nase vorne. 4,25 Meter weit hatte der 64-Jährige den großen Weihnachtsbaum geschleudert. Doch dann wurde der Selliner doch noch übertrumpft. Michél Blum schmiss die Tanne fast einen Meter weiter und gewann mit einer Weite von 5,35 Metern die Männer-Konkurrenz. Bei den Frauen siegte Karola Süssig mit 4,40 Metern, bei den Kindern Ludwig Sperl mit 5,75 Metern.

Kinder warfen kleines Bäumchen

Sechs Männer, acht Frauen und 13 Kinder beteiligten sich beim schon traditionellen Tannenbaumweitwurf im Ostseebad Sellin. Zu dem Spektakel, das die Kurverwaltung zusammen mit dem Förderverein der Feuerwehr organisiert hatte, waren viele Schaulustige in den Seepark gekommen. Vier Würfe konnte jeder Teilnehmer absolvieren. Die Männer warfen mit einem großen Baum, Frauen und Kinder mit einem kleinen. Für gute Unterhaltung sorgte Moderator und DJ Ron Beitz.

Um 16 Uhr wurde auch das Tannenbaumverbrennen gestartet. Rund 70 nach Weihnachten abgetakelte und ausrangierte Kiefern, Tannen und Fichten, die einen Tag vorher von Kurverwaltung und Feuerwehr im Ort eingesammelt wurden, gingen gemächlich in Flammen auf. Einheimische und Gäste verbrachten bei Musik, Glühwein und Bratwurst einen stimmungsvollen Nachmittag. Die Kinder freuten sich über kleine Preise am Glücksrad.

Feuerwehrförderverein unterstützte Aktion

„Wir haben ja noch einige Gäste im Ort. Gerade sie nehmen solch ein Angebot gern wahr im eher veranstaltungsarmen Januar. Aber auch für die Selliner ist es ein schönes Erlebnis“, meinte Steffi Besch von der Kurverwaltung. „Ein großer Dank geht an den Feuerwehrförderverein, der die gastronomische Betreuung übernommen hat.“

Die Selliner Brandschützer sicherten das Feuer ab, zu dem einige Selliner noch ihre Bäumchen mitgebracht hatten. Zu denen gehörte auch Karsten Steinwedel. „Das Wetter ist heute optimal“, freute sich der Selliner Wehrführer. Die Veranstaltung musste letztes Wochenende ausfallen und verschoben werden, da es regnete und der Veranstaltungsplatz an der Selliner Eisbahn total vermoddert war. „Wenn der Wind heute nicht mehr wird, ist es top“, so Steinwedel. 16 Feuerwehrleute waren vor Ort. Sie hatten ihren gesamten Fahrzeugtross mitgenommen, um im Falle eines Einsatzes sofort ausrücken zu können.

Werfer, Stoßer und Schleuderer

Zudem sorgten sie für den reibungslosen Ablauf beim Wettkampf der Tannenwerfer. Für das Messen der Weiten war Dirk Menzel zuständig, Dave Schuster protokollierte sie. Bei den Sportlern waren verschiedene Techniken zu bewundern: Es gab die Werfer, Stoßer und Schleuderer. Mit ausgefeilter Hammerwurf-Technik am Abwurfpunkt beeindruckte Georg Kossert, der die Gelegenheit als Trainingseinheit nutzte. Der Seniorensportler, der im letzten Jahr norddeutscher Meister in der AK 60 bis 65 im Weitsprung und Dreisprung wurde, fährt Ende Januar zu den Norddeutschen Meisterschaften der Wurfdisziplinen nach Berlin. „Das ist Spaß hier heute“, so Kossert, der zum ersten Mal dabei war.

Michél Bluhm und seine Tochter Lara Joy: Der Selliner gewann bei den Männern, die Zwölfjährige belegte Platz 2 bei den Kindern. Quelle: Gerit Herold

Wiederholungstäter beim Selliner Tannenbaumweitwerfen hingegen ist Michél Bluhm. Und ein sehr erfolgreicher. Der Selliner stand schon mehrfach auf dem Siegertreppchen. Den Platz ganz oben hatte sich auch seine Tochter Lara Joy bis zum Wettkampfschluss gesichert. Die 5,50 Meter der Zwölfjährigen knackte dann aber Ludwig Sperl im allerletzten Wurf des Tages.

Eigentlich zwei Gewinnerinnen

Zu den jüngsten Teilnehmern zählte Jonathan Schuld aus Lauterbach. Der Dreijährige wollte unbedingt mitmachen, verriet seine Mama Dorothee. Der Knirps warf das Bäumchen immerhin 1,05 Meter weit.

Bei den Frauen gab es eigentlich zwei Gewinnerinnen. Auch Kathrin Böttcher hatte die Tanne 4,40 Meter weit geschleudert. Doch da sie zur Siegerehrung nicht mehr anwesend war, heimste Karola Süssig den Preis ein. Alle drei Erstplatzierten erhielten eine Urkunde und Gutscheine von der Selliner Bücherstube.

Von Gerit Herold