Groß Stresow

Das 1318 erstmals erwähnte Fischerdorf Groß Stresow liegt unmittelbar am Greifswalder Bodden. 1715 erlangte der Ort historische Bedeutung als dort eine Schlacht zwischen den vereinigten Streitkräften der Preußen und Dänen gegen schwedische Truppen stattfand, als deren Resultat Rügen den Schweden abgetrotzt wurde. Bei der Seeanlandung soll der Überlieferung nach der Fischer Johan Meußling mit einem Bettlaken auf seinem Hausdach der alliierten Flotte den Weg durch den Rügischen Bodden und an Land gewiesen haben. Das Haus des Stresowers bekam den Beinamen „ Verräterhaus“. Es wurde später abgerissen und an anderer Stelle wieder errichtet.

