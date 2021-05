Waren

Über den Köpfen der Gäste der 22 Meter breiten Lounge schwimmt ein riesiger Wal. Das Tier wirkt dank der raffiniert gestalteten Multimedia-Decke lebensecht. Ausgeklügelte Lichteffekte untermalen hier Vorträge von Meeresforschern. Die 230 Passagiere können auf diese Art Bewohner der arktischen Gewässer auch direkt in Augenschein nehmen. „Sie müssen dafür nur einen der ausfahrbaren gläsernen Balkone betreten“, erläutert Christian Klein (45). Dem Chef von Ocean Architects in Waren an der Müritz (Mecklenburger Seenplatte) ist die Begeisterung für die Raffinessen des Fünf-Sterne-Kreuzfahrtschiffes „Hanseatic Spirit“ anzumerken.

In der Super-Liga der Kreuzfahrtbranche mitspielen

Kein Wunder. Das außergewöhnliche Innen- und Außendesign dieses 136 Meter langen Schiffes wurde hier am Ufer der Müritz erdacht und umgesetzt. Nach der „Nature“ und „Inspiration“ ist es das dritte Schiff der neuen Expeditionsklasse von Hapag Lloyd Cruises. Im Juni wird es in Norwegen fertiggestellt.

Damit spielen die zwölf kreativen Frauen und Männer aus MV in der Architekten-Superliga der Kreuzfahrtbranche. Gleichzeitig verantwortet das Team beispielsweise die Gestaltung der Passagierdecks der zwei neuen TT-Line-Fähren „Peter Pan“ und „Nils Holgersson“ der in Lübeck ansässigen Unternehmensgruppe Trampschifffahrt. Die 220 Meter langen Schiffe werden derzeit in China gebaut.

Die Firma Ocean Architects hat das Innendesign und die Gestaltung der Passagierdecks für die in China im Bau befindliche Passagierfähre „Peter Pan" für TT-Line konzipiert. Firmenchef Christian Klein zeigt im Warener Büro auf einem Bildschirm den Lounge- bzw. Cafeteria-Bereich. Quelle: Martin Börner

Liebe zum Detail dominiert

Ein unglaublicher Spagat zwischen Luxusklasse und auf Effizienz getrimmte Superfähren. Es ist nicht der einzige. Detailversessenheit dominiert. „Hier gibt es nichts von der Stange. Wir vereinen Funktionalität und Ästhetik“, erklärt Chefdesigner Johannes Jensen (40). Der gebürtige Hamburger schaut gedankenverloren durch die Fenster der angemieteten Büroräume der Gründerzeitvilla auf die nahegelegene Müritz.

Alle Kabinen, Suiten, das Außendeck, jedes Waschbecken, jede Steckdose … – auf den Expeditionsschiffen wurde alles speziell entworfen. Diese Gefährte besitzen die höchste Eisklasse und pendeln im Jahresverlauf zwischen Arktis und Antarktis. „Wir haben mitunter bis zu 35 Stunden am Stück gerackert. Etwa zweieinhalb Jahre Arbeit stecken allein im ‚Spirit‘-Projekt“, verdeutlicht Klein.

„Ob Hochbau oder High-End-Innenausbau von Kreuzfahrtschiffen – es sind wichtige Betätigungsfelder für Architekten in MV. Sie zeigen ihre besonderen fachlichen Qualifikationen“, betont Christoph Meyn, Präsident der Architektenkammer des Landes.

Mehr Qualität in Architektur der Fähren bringen

Auch auf den Fähren kommt es auf jede Kleinigkeit an. Bei der Anordnung der Decks, den Entwürfen für Tische, Hocker, Decken, Raumteiler, Shops und Bars dominieren klare Strukturen. Funktionalität ist entscheidend. Robuste, trotzdem hochwertig anmutende Materialien sollen Behaglichkeit schaffen und künftig dem alltäglichen Ansturm der Reisenden standhalten. „Wir wollen mehr Qualität in der Architektur. Eine, die nicht langweilig wirkt und nur auf Masse ausgelegt ist, aber bezahlbar bleibt“, betont Jensen. Er verweist auch auf zahlreiche Wohnungs-, Kita- und Hotelprojekte, mit denen sich das Architektenbüro vor allem im Nordosten einen Namen gemacht hat.

Ocean Architects gestaltet auch bekannte Gebäude Aktuell arbeiten in Mecklenburg-Vorpommerninsgesamt 827 freischaffende beziehungsweise angestellte Architekten. Zum Vergleich: 2015 waren es 822. Christian Kleinentstammt einer Familie von Baufachleuten. Großvater Franz war ein bekannter Baumeister in der Müritzstadt und Vater Eckart konzipierte als Bauingenieur unter anderem die Schiffspropeller fertigende Mecklenburger Metallguss GmbH. Ocean Architects hat sich neben spektakulären Schiffsprojekten unter anderem mit dem Umbau der Alten Seefahrtsschule in Wustrow auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und dem Bau des Strandhotels Kaiserstrand auf der Insel Usedom einen Namen gemacht. Aktuell gestalten die Warener unter anderem die Ärztekammer in Rostock um und bauen 89 Wohnungen am Vögenteich in der Hansestadt.

Apropos Namen. „Ocean stehe für die Vielfalt der Meere und den Einfluss der Natur“, erläutert Diplomingenieur Klein. Er studierte in Berlin Architektur, war für die Gestaltung der „Aidadiva“-Reihe der Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida mitverantwortlich und arbeitete auf der Meyer-Werft in Papenburg (Niedersachsen). 2008 hat sich der gebürtige Warener mit seiner Frau Annett (46) selbstständig gemacht. Begonnen haben sie hier mit Garagenanbauten. Das Architektenbusiness sei mit vielen Risiken behaftet. Da sei es wichtig, einen „guten Griff bei den Investoren zu haben“.

Rund 30 Projekte bearbeitet die Firma derzeit

„Wir mussten uns durchbeißen.“ Sein Team sieht Klein als kleines „Spezialeinsatzkommando“, das flexibel agiert. Große Architektenbüros ähnelten oft Supertankern, die nur schwer den Kurs ändern könnten. Das habe sich bei Ausschreibungen und großen Schiffbaumessen, etwa in Spanien und den USA, schon häufiger gezeigt.

Annett Klein hat sich mithilfe einer Virtual-Reality-Brille auf den Decks (rechts) der neuen TT-Line-Fähre „Peter Pan“ umgeschaut. Quelle: Martin Börner

Etwa fünf bis sechs Büros weltweit beherrschen die dreidimensionale Planung bei Schiffsprojekten und die Umsetzung der Unmengen an Vorgaben, so der Firmenchef. Beginnend bei Brandschutz- und Sicherheitsbestimmungen bis hin zur Wahl zertifizierter Bezugsstoffe für Möbel. Die Warener drucken nicht nur Modelle, wie die „Spirit“, im 3D-Format aus. Sie begeben sich dank sogenannter Virtual-Reality-Brillen auch auf „Kontrollgänge in ihren Schiffen“.

Aktuell tüfteln die Warener an insgesamt rund 30 Projekten im Schiff-, Wohnungs- und Hotel-Bau. Obwohl sich gerade der deutsche Schiffbau und insbesondere die Kreuzfahrtsparte in schwerer See befinden, bewertet Klein die Zukunft kleinerer Eventschiffe als durchaus positiv. Rein privat bevorzugt der passionierte Segler aber wie sein Kollege Jensen den Kampf mit Wind und Wellen auf der Müritz.

Von Volker Penne