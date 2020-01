In Waase kräht der Italiener

Waase

Großes Gegacker und Geschnatter auf dem ehemaligen Wirtschaftshof in Waase am Donnerstag. Die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins Ummanz hatten die Tiere an diesem Abend für die aktuelle Ortsschau in die Käfige gesetzt. „20 Aussteller werden hier am Wochenende 180 Tiere zur Schau stellen. Besonders erfreulich: Wir haben im Vergleich zum Vorjahr mehr Anmeldungen“, sagt Lutz Peters, 1. stellvertretender Vorsitzender.

Lutz Peters ist seit 1997 Mitglied im Verein und gehört zum Organisationsteam der 29. Ortsschau seit der Wende. „Bevor die Preisrichter kommen und bewerten, haben die Tiere einen Tag lang Zeit, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen“, sagt er. Um ein reelles Bild zu bekommen, würde diese Prämierung immer bei Tageslicht stattfinden. „Mehr als fünf Stunden dauert diese Bewertung“, so Peters. Die Preisrichter sind am Freitag die Gänge auf dem einstigen Wirtschaftshof abgeschritten und haben sich ihre Notizen zu jedem einzelnen Tier gemacht.

Zuchttiere werden verkauft

Die Pokale für diese Ortsschau stehen schon aufgereiht im Regal. Am Sonnabend und Sonntag können dann auch die Besucher erfahren, welches Tier bei den Preisrichtern besonders gut abgeschnitten hatte. Präsentiert werden an zwei Tagen Tauben, Hühner und Enten, darunter auch seltene Rassen wie die Italiener-Hühner und die Deutschen Reichshühner, die auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Haustierrassen stehen. Zudem wird es an beiden Tagen eine Kaninchen-Werbeschau geben.

Die Schau ist am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr sowie Sonntag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. An beiden Tagen besteht für Interessierte die Möglichkeit, Zuchttiere zu kaufen. „Die Frauen von den Vereinsmitgliedern haben wieder im Vorfeld viele Stunden in ihren Küchen verbracht und Kuchen gebacken“, sagt Lutz Peters, der über großzügige Spender erfreut ist, die Preise für die Verlosung gestiftet haben. Neben kleinen Trostpreisen können Teilnehmer auch Toaster und Kaffeemaschinen gewinnen. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 1,50 Euro, Kinder zahlen 50 Cent.

Lesen Sie auch hier

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto