In acht Tagen mit dem Rad von der österreichischen Grenze nach Rügen

Sagard

„Die Fahrt über den Rügendamm ließ mich ganz euphorisch werden“, freute sich Melanie Merz am Mittwoch darüber, ihr Ziel erreicht zu haben. Dass der Weg sie anschließend bei strahlendem Sonnenschein über die Insel und durch Rügens wohl schönste Allee zwischen Garz und Kasnevitz führte, steigerte das Hochgefühl zusätzlich.

Am 7. Juli um Punkt acht Uhr war die 44-Jährige im oberbayerischen Schliersee-Neuhaus gestartet. Das liegt in 800 Meter Höhe und rein theoretisch fuhr sie also die gesamte Zeit über bergab. Tatsächlich aber standen den aufsummierten Abfahrten von fast 4000 Höhenmetern immerhin Steigungen von mehr als 3000 Metern gegenüber. Solche Steigungen fahren sich auch mit einem E-Bike, wie sie es unter dem Sattel hat, nicht von allein.

Nach dreimonatiger Vorbereitung auf Tour

Das Gefährt hatte ihr Ehemann Ulrich zu Ostern geschenkt, nachdem sie ihm von ihrem seit einigen Jahren gehegten Traum erzählt hatte, „einmal meine Eltern und die alte Heimat mit dem Rad zu besuchen“. Geboren und aufgewachsen ist Melanie Merz nämlich in Sassnitz und Sagard. Ihr Jura-Studium in Rostock brach sie ab und ging später mit einem Freund nach Berlin, wo sie sich mit Jobs im Sport- und Gastro-Bereich über Wasser hielt, bevor sie ihren heutigen Mann kennenlernte, der die Norddeutsche nach Bayern holte. Neben ihren sportlichen Aktivitäten spielt Melanie Merz Saxofon in einer bayrischen Blaskapelle und zeichnet auch ganz gut. „Das kann ich in meinen heutigen Beruf als Trainerin für Vertrieb und Kundenservice gut gebrauchen.“

Immer noch besser, als zu große Hitze: In der Oberpfalz musste die Radlerin das Regencape auspacken. Quelle: Melanie Merz

Die dreifache Mutter hat zwar ihr Leben lang Fitness betrieben, aber niemals ernsthaften Radsport. Ein Vierteljahr lang habe sie sich daher auf die Tour vorbereitet. „Ich wollte mir einen Eindruck davon verschaffen, wie viel Nahrung ich benötigen und wie lange der Akku halten würde.“

E-Bike auf den Namen „Elli“ getauft

Nur für die erste Nacht nach der Etappe bis nach Regensburg hatte sie eine Unterkunft gebucht. Dort aber kam sie nie an. „Das Navi meines Handys erwies sich als wenig hilfreich und ich verfuhr mich prompt“, erzählt sie. Vor Erschöpfung unkonzentriert stürzte sie zu allem Überfluss auch noch an einem Bordstein und zog sich schmerzhafte Schrammen zu. „Daraus lernte ich, dass ich eine Grenze überschritten hatte und ließ mir das eine Lehre sein.“

Sie sei zunehmend energiegeladen gewesen und habe auch Hunger und Durst kaum gespürt. „Zum Essen musste ich mich fast zwingen.“ Lediglich die Einsamkeit machte der quirligen Frau gelegentlich zu schaffen. „Deswegen gab ich meinem Rad den Namen Elli und unterhielt mich mit ihm“, erzählt sie. Wenn die Motivation auf dem Tiefpunkt war, halfen ihr auch ihre drei Kinder im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren über die WhatsApp-Gruppe der Familie und ihre Eltern boten immer wieder an, sie abzuholen.

Deutschland ist schön und riecht gut

Davon machte sie jedoch keinen Gebrauch. Nach jeweils sechs Stunden Schlaf ging es weiter und in acht Etappen vom Schliersee nach Regensburg (180 km), Plauen (210 km), Leipzig (130 km), Berlin (180 km), Gransee (80 km) und Abtshagen (165 km) erreichte sie Sagard (63 km). Dabei fuhr sie nie auf Bundesstraßen, sondern stets über die Dörfer, „erlebte die zauberhafte Hügellandschaft des Vogtlandes und nette Menschen, die mir die schönsten Strecken zeigten“. In einem Fall halfen zwei Schulmädchen, in einem anderen drei bärtige Männer, die von dem Vorhaben der blonden Frau überschwänglich begeistert waren.

In Abtshagen hatte sie am letzten Abend übernachtet, weil in Grimmen kein Zimmer zu haben war und sie ihre Tour fortsetzen musste, bis sich eine freundliche Frau ihrer erbarmte. Sie half dabei, dass Bett zu beziehen, musste auf ein Frühstück aber verzichten. „Das holte ich dann am Stralsunder Hafen nach mit Blick auf die Insel Rügen“, erzählt sie grinsend. Als sie am Nachmittag das Haus ihrer Eltern in der Sagarder August-Bebel-Straße erreichte, nahmen sie Friedhelm und Christel Ebert herzlich in den Arm. Erste Erkenntnis ihrer Tour: „Deutschland ist schön und es riecht gut“, findet Melanie Merz. Blühstreifen an Feldern duften ebenso wunderbar wie feuchter Wald oder Kornfelder. “ Zweite Erkenntnis: „Das Kopfsteinpflaster in den ostdeutschen Dörfern gehört abgeschafft“, findet sie.

Von Uwe Driest