Wiek

Ein 47 Jahre alter Autofahrer hat sich am Montag bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann sei in der Nähe von Wiek ( Landkreis Vorpommern-Rügen) mit seinem Wagen in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Wagen überschlug sich und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer nach Polizeiangaben so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde.

Anzeige

Bei der Aufnahme des Unfalls durch die Beamten wurde Alkoholgeruch im Atem des 47-Jährigen festgestellt. Eine Blutprobe zur Bestimmung der Alkoholkonzentration wurde im Krankenhaus entnommen. Der Fahrer sei zudem ohne Fahrerlaubnis gefahren, teilte die Polizei mit. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Von RND/dpa