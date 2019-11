In diese Bauprojekte investiert Bergen auf Rügen im Jahr 2020

Bergen

Bagger rollen auf den Straßen, großes Werkeln an den Schulen und am Nonnensee: Es bewegt sich viel in Rügens größter Stadt. Rund 25 Millionen Euro werden investiert. Wo gerade gebaut und wann was fertig sein wird, darüber informierte Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) jüngst die Einwohner. Einige Leute sind zur Veranstaltung gekommen, um auch andere bauliche Maßnahmen anzusprechen.

Die wichtigsten Straßenarbeiten finden derzeit in der Gadmund- und Breitscheidstraße statt. Im ersten Quartal 2020 sollen die Arbeiten beendet sein, damit der Verkehr wieder rollen kann. Der Zeitraum der Fertigstellung könne aber nicht konkret festgelegt werden. „Bei Minustemperaturen kann kein Asphalt aufgebracht werden. Das Baustellenende rückt in diesem Fall zeitlich nach hinten“, sagt sie.

„Gefährlich für Radfahrer und Fußgänger“

Im kommenden Jahr sollen die Anwohner in der Straße der DSF einen neuen Gehweg erhalten. „Dieser Bereich ist gefährlich für Radfahrer und Fußgänger. Vor allem deshalb, weil hier der Lieferverkehr zunimmt“, sagt sie. Der Tennisplatz an der Rugardstraße wird eine Zufahrt bekommen und im Ortsteil Ramitz eine neue Regenwasserableitung gebaut. „Damals wurde im Ort in Eigenregie unfachmännisch gebaut. Hier müssen wir Abhilfe leisten“, so die Bürgermeisterin.

Auch an Bergens Schulen wird gebaut. Die Stadt lässt den Sportplatz an der Grundschule Altstadt sanieren. Dieser erhält einen Kunstrasenplatz. Außerdem wird diese „Schule mit spezifischer Kompetenz“ baulich angepasst und die Bereiche Elektro, Heizung und Sanitär werden instand gesetzt. Die Grundschule „Am Rugard“ bekommt einen Hort samt Mensa. Dieses Projekt soll Anfang kommenden Jahres abgeschlossen sein. Ein Großprojekt wird die neue Schwimmhalle sein, die nach 30-monatiger Bauzeit 2022 im Stadtteil Rotensee stehen soll.

Finanzierung nicht gesichert

„Für die Schwimmhalle ist Geld da, aber nicht für einen Weiterbau an der Ringstraße“, monierte ein Einwohner. Hier handelt es sich um einen Irrtum, so die Bürgermeisterin. „Wenn wir Fördermittel bekommen, etwa für die Feuerwehr oder die Schule, dann ist dies keine Pauschale vom Land sowie eine Schlüsselzuweisung, sondern dann sind dies zweckgebundene Mittel“, sagt sie. Bis heute sei der zweite Bauabschnitt nicht begonnen worden, weil die Finanzierung nicht gesichert ist. Noch sei nicht klar, wie mit den weggefallenen Straßenausbaubeiträgen umgegangen wird. „Es ist noch nicht geregelt, wie die 60 Prozent, die wir sonst durch Straßenausbaubeiträge eingenommen haben, abgefangen werden sollen“, sagt sie. Würde die Stadt mit dem Bauabschnitt anfangen, ohne auf mögliche Förderprogramme zu warten, würde sie mehr als eine Million Euro verschenken.

Eine Bergener Bürgerin stellte die Frage: „Was passiert mit dem Parkplatz am Nonnensee?“ Den seit Jahrzehnten geduldeten Parkplatz an der Bundesstraße 96 ließ das Straßenbauamt der Hansestadt vor einem Jahr sperren. Zu diesem Thema gibt es einen neuen Sachstand. In Planung war ein Neubau eines Parkplatzes an der Landesstraße 301. Hierzu wurden Beschlüsse der Stadtvertretung gefasst und es mussten Grundstücksfragen geklärt werden. Schließlich wurde der notwendige Bebauungsplan auf dem Weg gebracht. Vom Land wurde der Stadt die Hoffnung gemacht, dass der alte Parkplatz mit einer zusätzlichen Linksabbiegerspur wieder öffnen könnte.

Kurzfristig eine Parkfläche schaffen

„Ein Gespräch beim Straßenbauamt hat ergeben, dass es nicht umsetzbar ist, weil es kein Kreuzungsbereich ist. Denn nur dort wäre es möglich“, sagt sie. Bei diesem Treffen entstand eine neue Parkplatz-Variante. „Der Bereich Stadthof kam ins Gespräch. Hierbei handelt es sich um städtische Grundstücksflächen, die zum Teil verpachtet sind. Wir sind gerade dabei, Kontakt zu den Pächtern aufzunehmen“, so Anja Ratzke. Das Ziel: kurzfristig und relativ einfach eine Parkfläche zu schaffen.

„Was passiert mit dem alten Gebäude der Polizei?“, wollte ein Bürger wissen. Die Stadt prüfe derzeit, unter welchen Bedingungen die städtische Wohnungsgesellschaft das Haus vom Land kaufen kann, um dort später sozialen Wohnungsbau anzubieten. Ist der Kaufpreis gering, könne sich die Stadt vorstellen, das Haus zu kaufen.

Mathias Otto