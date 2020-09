In sechs Stunden die Insel Rügen umrundet

Binz

„ Rügen Rund haben wir gemeinsam geschafft“, verkündete Bettina Bückemeier, die Organisatorin des Lauftreffs, eines sportlichen Höhepunkts bei den Ferienhits für Binzer Kids. Bei diesem Gemeinschaftsprojekt der Binzer Schulvereine SSV 91 Binz und Küstenkinder liefen Schüler, Eltern und Gäste in sechs Stundenläufen auf gut 800 Kilometern rund um Rügen. Und in den fast 2000 Stadionrunden waren außerdem die Schwesterinseln Vilm und Hiddensee mit auf dem Laufplan.

„Das Gemeinschaftsgefühl beflügelte bei hochsommerlichen Temperaturen zu wahren Höchstleistungen“, erklärt die Küstenkinder-Chefin Grit Händel. Selbst ein einsetzender Regenguss konnte das gesetzte Ziel nicht verhindern. Daran arbeiteten 137 kleine und große Läufer, die auf unterschiedlichen Distanzen ihren Beitrag zum Gesamtergebnis leisteten.

Anzeige

Das Alter spielte dabei keine Rolle, denn der jüngste Teilnehmer erlief sogar 3,2 Kilometer. Nach dieser Entfernung war für Lauftalent Zoè-Summer Gierke noch lange nicht Schluss, denn für ihren 1. Platz bei dem Wettbewerb legte sie insgesamt 104 Runden im Binzer Stadion zurück. In der Bestenliste folgen ihr Emma Hoyer mit 96 Runden sowie Tom Pondorf und Marc Lübke mit jeweils 75 Runden auf der „Rügenstrecke“.

Weitere OZ+ Artikel

Teilnehmer geehrt

Am Ende des Wettkampftages waren sich alle Läufer einig, dass dieses Sportereignis wiederholt werden sollte. „Wir wollen weiter laufen“, schlug Jürgen Rusch, Vorsitzender des Binzer Schul- und Sportvereins vor und brachte den Vorschlag ein, die Binzer Partnerstadt Cuxhaven als nächstes Ziel vorzugeben. Nach dem Juli-Lauftag folgte im August die nächste Herausforderung. 373 Kilometer liegen zwischen Binz und Cuxhaven und diese Entfernung wurde erneut gemeinsam erlaufen.

Im Binzer Stadion ehrten beide Schulfördervereine die besten Teilnehmer und fanden dabei großen Zuspruch der Binzer Schulleiter Ralf Zielke und Axel Thiede. Bürgermeisters Karsten Schneider, selbst begeisterter Sportler, freute sich über die läuferischen Aktivitäten in seinem Ostseebad. Gemeinsam mit den Organisatoren beglückwünschte er die Bestplatzierten.

Nächstes Ziel: 2500 Kilometer

Unter ihnen war erneut Zoé-Summer Gierke aus der Grundschule, die im Wettstreit mit Emma Hoyer wiederum um Platz 1 kämpfte und erfolgreich war. Julien-Lennoy Gierke gewann in der Gruppe der Regionalschüler und Grit Gums holte sich Laufgold bei den Erwachsenen.

Das nächste Ziel haben die 20 Teilnehmer gleich am Abend der Cuxhaven-Strecke festgelegt. Von dort geht es nun entlang an Nordsee und Atlantikküste bis nach Faro an der Südspitze Portugals. Die Herausforderung liegt bei 2500 Kilometern und die Laufexperten sind optimistisch, dass dies zu schaffen sei. „Wer uns bei unserem Laufprojekt unterstützen möchte, ist dienstags ganz herzlich um 17 Uhr ins Binzer Stadion eingeladen“, sagt Grit Händel, die mit ihrem Verein die Veranstaltung begleitet und tatkräftig unterstützt.

Von André Farin