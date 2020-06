Ina Handelmann lebt und arbeitet in Glowe auf der Insel Rügen

Glowe

Ina Handelmann ist gebürtig aus Wurzen in Sachsen und erinnert sich: „Mein Bezug in den Norden rührt her von den Kindheits-Urlauben an der Ostseeküste.“ Sie studierte Informatik, arbeitete als Programmiererin und ist seit 1988 hauptberuflich als freischaffende Künstlerin tätig. Ihre Arbeit, etwa Wandbemalungen, hat eine starke handwerkliche Komponente. „Es hat mir immer Spaß gemacht, meine Ideen selbst umzusetzen“, verrät die 56-Jährige.

Mit ihrer Jüngsten kam die Mutter von drei Töchtern vor zehn Jahren nach Rügen und lebt und arbeitet inzwischen in Glowe. Dort erwarb sie gemeinsam mit dem Lebensgefährten das alte Wasserwerk und bereits 2011 fand die erste Ausstellung statt. Das Paar betrachtet das Gebäude selbst als Objekt, in dem im Sommer Ausstellungen stattfinden und an dem im Winter der Ausbau weiter vorangetrieben wird. „Wenn man einen Beruf hat, den man liebt, ist er Lebensinhalt und nimmt großen Raum ein“, verrät die Künstlerin.

Von Christa Driest