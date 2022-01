Bergen

„Guten Morgen, ihr Lieben. Ich mach’ mich gerade fertig. Wir fahren nämlich gleich zu meinen Schwiegereltern. Heute Mittag geht’s dann nach Hamburg – es ist mal wieder so weit“, erzählt die junge Frau mit den langen, vollen, blonden Haaren, während sie vor dem Spiegel steht und Concealer unterhalb ihrer blaugrauen Augen aufträgt. Es ist, als würde sie mit ihren Freundinnen quatschen, doch sie spricht in ihre Handykamera – zu über 180 000 Menschen.

Juliane Herud ist Influencerin und das erfolgreich. Auf ihrem Account „Datjulschen“ zeigt sie ihren Followern täglich, wie sie ihren Alltag als Mutter eines zweijährigen Sohnes bestreitet, welche Mode-Tipps sie hat, wie sie Sport macht oder wie schön „ihre“ Insel Rügen ist. „Ich bediene die Kategorie Lifestyle, zeige einfach mein Leben“, sagt die 32-Jährige und grinst, wobei die kleinen Lachfalten um ihre Augen zum Vorschein kommen.

Werbedeals mit „Gymondo“ und „About you“

Jule, wie Freunde sie nennen, strahlt Natürlichkeit aus – und das obwohl sie top gestylt und geschminkt ist. „Ich liebe shoppen und Fashion, mag es, mich täglich zurechtzumachen.“ Umso praktischer, dass sie das mit ihrem Influencer-Job verbinden kann: Denn die Rüganerin zeigt eben nicht nur einfach ihr Leben, sondern bewirbt auch verschiedenste Produkte.

„Ich habe monatlich fünf bis sechs feste Werbekooperationen“, verrät sie. Dazu zählen Unternehmen wie der Online-Moderiese „About you“, der Fitness-App-Anbieter „Gymondo“, der Discounter-Konzern „Lidl“ oder das Gewürz-Start-up „Just Spices“. Ein lukratives Geschäft, daraus macht Jule keinen Hehl: „Ich kann gut davon leben.“ Wie viel sie verdient, das bleibt allerdings ein Geheimnis: „Ich darf es gar nicht erzählen, das ist vertraglich so geregelt.“

Instagram und Co. leicht erklärt Instagram ist eine Soziales Netzwerk, in dem die User (dt. Nutzer) Bilder und Videos hochladen können, um sie mit der Community, der Gemeinschaft auf der Plattform, zu teilen. Neben den normalen Posts, also Beiträgen, sind auch Reels – 15- bis 30-sekündige Kurzvideos – möglich. Zudem gibt es die Story, in der Beiträge nur temporär sichtbar sind und nach 24 Stunden wieder verschwinden. Das Wort Follower kommt vom engl. „to follow“ (dt. folgen) und bezeichnet Abonnenten eines Accounts. Sie folgen also einer anderen Person innerhalb des Netzwerkes, um deren Beiträge nicht zu verpassen. Influencer sind Personen, die in Sozialen Netzwerken stark präsent sind, sprich viele Follower haben, und das nutzen, um andere User zu beeinflussen. Davon profitieren mittlerweile auch zahlreiche Unternehmen, die Influencer einsetzen, um ihre Produkte zu bewerben. Influencer-Marketing nennt sich die moderne Art der Werbung. Hashtags sind Schlagworte, die mit dem Doppelkreuz # versehen werden. Sie dienen dazu, Beiträge zu bestimmten Themen in sozialen Netzwerken auffindbar zu machen.

Herz schlägt für Rügen – und einen besonderen Ort

Seit Kurzem arbeitet die Influencerin auch mit dem norddeutschen Kaufhaus Stolz zusammen. „Ich möchte in Zukunft noch mehr mit regionalen Firmen machen“, erzählt sie. Denn Jule sei absolute Lokalpatriotin, liebt ihre Heimat. Deshalb hat es sie nach 16 Jahren auch zurück nach Rügen verschlagen. „Im Moment haben mein Mann und ich auch noch eine Wohnung in Hamburg, wir pendeln, aber mein Hauptwohnsitz ist nun wieder die Insel.“

Jules Magic Point, ihr magischer Ort, ist im Übrigen Sellin mit der Seebrücke: „Weil ich zum einen dort meinen Freund bei einer Beachparty kennengelernt habe, aber auch, weil ich so viele schöne Kindheitserinnerungen damit verbinde.“ Und da sind sie wieder, die Lachfältchen, die sie so authentisch wirken lassen.

Jules Philosophie: Den Followern nichts vormachen

„Authentizität ist ein wichtiger Punkt für den Erfolg als Influencerin“, meint Jule. Es mache keinen Sinn, sich zu verstellen, etwas vorzugaukeln. „Ich erzähle auch davon, wenn mal dicke Luft zwischen meinem Freund Mario und mir ist, oder zeige meine Speckrolle am Bauch. Auf Instagram gibt es viel zu viel Perfektion, aber niemand ist perfekt, ich bin nicht perfekt.“ Sie möchte ihrer Community, die über die Jahre fast wie ein Freundeskreis geworden sei, ein gutes Gefühl geben, wie sie sagt. Stichwort: Body Positivity – eine positive Einstellung zum eigenen Körper.

Und die Werbung? Beeinflusst sie ihre Followern nicht dadurch? „Natürlich. Aber ich bewerbe nichts, von dem ich nicht zu hundert Prozent überzeugt bin. Bevor ich etwas zu einem Produkt veröffentliche, habe ich es selbst mindestens vier bis sechs Wochen getestet und hinterfragt, ob es überhaupt zu meiner Community passt.“ Wird etwas nicht gut geklickt, bewerbe Jule es auch nicht weiter.

Fotografin unterstützt bei Fotos, Videos und Reels

Was allerdings immer geht, seien Mode-Inspirationen. Im Moment probiere sich die Influencerin an kreativen Reels aus, in denen es dann zum Beispiel so aussieht, als würden die Klamotten an ihren Körper fliegen. Das ist sicherlich mit viel Arbeit verbunden, oder? „Eineinhalb Stunden hat es neulich gedauert. Da hatte ich aber auch viele verschiedene Outfits an.“ Genauso viel Zeit komme dann nochmal für den Schnitt dazu.

Das übernimmt seit ersten Januar aber Jules Fotografin Maria Gielow. „Meine erste Teilzeitangestellte“, wie die Influencerin stolz sagt. Die macht ab sofort nicht nur die Videos, sondern auch nahezu alle Fotos. „Bisher habe ich die mit Mario nebenbei gemacht, aber das ist mit Kind nicht so einfach.“ Jetzt gebe es regelmäßige Shooting-Termine.

Shitstorms sind keine Seltenheit

Für Jule steht nämlich trotz des Influencer-Daseins die Familie an erster Stelle: „Klar, ich produziere täglich mehrere Beiträge, aber nur, wenn mein Sohn Charlie schläft oder eben bei Dingen, die ich ohnehin im Alltag tue, wie morgens schminken.“ Ihr privates Umfeld bekomme von ihrer Arbeit kaum etwas mit: „Man mag es nicht glauben, aber ich hänge am wenigstens am Handy, wenn wir in einer Runde zusammen sind.“

Überhaupt trenne sie Privates und Berufliches strikt: „Ich zeige meine Familie eigentlich nie, verrate auch nicht, wo ich wohne.“ Denn der Beruf bringe auch Schattenseiten mit sich: Es gebe Neider, sogar Leute, die Jule regelrecht hassen, sogenannte Hater. Also hat sie schon mal einen Shitstorm erlebt? „Nicht nur einen. Das geht schnell. Ich brauche nur ein falsches Wort sagen oder ein falsches Detail im Bild haben.“ Eine Welle negativer Kritik habe sie zum Beispiel dafür bekommen, dass sie bei einem Sport-Video eine Wasserflasche von Soda-Stream im Bild hatte. „Mir wurde sofort Schleichwerbung unterstellt.“

„Es ist kein harter Job“

Mit so etwas müsse man als Influencerin jedoch leben. „Ich lasse das nicht mehr an mich ran.“ Und die Vorteile des Jobs würden immerhin überwiegen: „Ich bin so dankbar für die Möglichkeiten, die er mir eröffnet hat. Ich kann zuhause bei meinem Kind sein, habe so viel Zeit.“ Ein Luxus, den sie in ihrem Bürojob, den sie 14 Jahre lang ausübte, nicht hätte. Sie könne die Influencer, die von harter Arbeit sprechen, nicht verstehen. „Die sollten mal in der Pflege arbeiten, das ist hart, aber nicht das, was wir machen.“

Der meiste Aufwand sei tatsächlich das, was die Follower nicht sehen: Die Verhandlungen, Vor- und Nachbesprechungen mit den Kooperationspartner. „Ich bekomme täglich um die 15 Anfragen. Die allein durchzusehen kostet viel Zeit.“ Deshalb hat sich Jule über eine Agentur eine Managerin genommen, die ihr 50 Prozent dieser Arbeit abnimmt.

„Karriere“ startete durch Armbruch

Geplant war das übrigens nie, dass ihr Instagram-Account ein solches Ausmaß annimmt, versichert Jule: „Los ging es 2014 als ich mir den Ellbogen gebrochen und viel Langeweile hatte. Eine Freundin machte mich damals auf die Plattform aufmerksam.“ Zu der Zeit habe sich die junge Frau intensiv mit gesunder Ernährung beschäftigt, generell mit dem Thema Abnehmen. „Zuerst habe ich vor allem Fotos von meinem Essen geteilt.“

Ihr Glück: Unter dem Hashtag #gesundessen gab es damals nur 1500 Beiträge. Innerhalb kürzester Zeit bekam „Datjulschen“ so tausende Follower. „2016 begannen dann die ersten Kooperationen. Da hatte ich um die 60 000 Abonnenten.“

Erfolgreiche Influencer brauchen ein Thema

Ist es heute schwieriger, Influencer zu werden? „Ja, das glaube ich schon.“ Wer es dennoch möchte, sollte vor allem dran bleiben, nicht zu früh aufgeben, meint Jule. „Und regelmäßigen Content produzieren. Mindestens ein Bild oder Video jeden Tag, dazu Storys.“ Und man müsse sich ein Thema überlegen: „Stellt euch die Frage, was euch ausmacht, und bietet den Usern einen Mehrwert, gebt Tipps“, rät sie. Und nicht vergessen: Den Menschen hinter dem Influencer zeigen – und sei es nur, indem man morgens vor dem Spiegel ins Handy zu quatscht.

