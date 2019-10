Hunde verbessern Lebensqualität für Behinderte

Bergen

Obwohl Assistenzhunde die Lebensqualität ihrer Frauchen und Herrchen spürbar verbessern können, bestehe für sie noch immer kein gesetzlicher Rahmen, der Ausbildung und Finanzierung regele, so das Fazit des Vereins Associata. Gemeinsam mit dem Rügener Besuchshundeteam des DRK hatten die Fachleute des Vereins aus der Prignitz am Montag zur Info-Veranstaltung unter dem Thema „Leben mit Assistenzhund – Ein Weg zur Inklusion“ in das DRK-Pflegeheim nach Bergen-Rotensee geladen. Dabei lernten die etwa 20 Besucher zunächst den Unterschied zwischen Assistenz- und Therapiehunden kennen. „Während nämlich Therapiehunde meistens von medizinischem Fachpersonal beispielsweise in einer Ergotherapiepraxis oder als Besuchshunde in Altenheimen, Kindergärten oder Schulen eingesetzt werden, bleiben Assistenzhunde bei dem beeinträchtigten Menschen, dem sie einmal anvertraut wurden“, erklärte Judith Bartels von Associata.

Hunde können in verschiedensten Situationen helfen

Assistenzhunde sind speziell ausgebildete Hunde, die Aufgaben erlernen, um ihrem Menschen mit einer Schwerbehinderung im Alltag zu helfen. „Der bekannteste und zugleich einzige dieser Spezialisten, der gesetzlich anerkannt wird, ist dabei der Blindenführhund“, so Judith Bartels. Dabei könnten die mit vielfältigsten Eigenschaften versehenen Vierbeiner viel mehr. „Hunde können nicht nur mobilitätseingeschränkten Menschen helfen, indem sie ihnen beispielsweise Gegenstände bringen, sondern auch solchen Personen, die nicht-sichtbare Beeinträchtigungen haben.“ So zeigen Hunde tauben Personen Geräusche an, wecken Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen bei Albträumen oder Panikattacken auf, warnen Diabetiker vor Unterzuckerung oder Asthmatiker und Epileptiker vor nahenden Anfällen, zeigen Allergieauslöser an oder drücken gegebenenfalls den Knopf am Notfallarmband.

Hunde können unter Burn-out leiden

Dabei sind je nach Diagnose unterschiedliche Charaktereigenschaften des Vierbeiners nötig. So muss ein Blindenführhund vorausgehen, ein Diabetes-Warnhund hingegen mit seiner Aufmerksamkeit stets beim Halter bleiben und ein kleiner Jack-Russel kann zwar auf einem Rollstuhl mitfahren, aber nur schwer den Lichtschalter in einer Wohnung bedienen. „Immer aber sollte der Hund gesund und ausgeglichen sein“, so Judith Bartels. „Nicht selten treffen wir Assistenzhunde, die unter Burn-out leiden.“ Daher empfiehlt die „Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz“, die Helfer mit der feuchten Nase nicht häufiger als zwei- oder dreimal in der Woche für jeweils maximal drei bis vier Stunden einzusetzen. Seien alle Voraussetzungen erfüllt, könne ein vierbeiniger Gefährte bemerkenswerte Erfolge erzielen. „Es gibt Erfahrungsberichte, wonach ein Assistenzhund seinem Menschen ermöglichte, deutlich mehr am Leben teilzunehmen, und sei es ehrenamtlich“, so Bartels.

Gesetzliche Regelungen sind nötig

Leicht sei die Anschaffung aber nicht, meint Thomas Hansen von Associata. „Ich weiß, gegen welche Mauern Betroffene anlaufen, die sich einen Assistenzhund wünschen“, sagt der ehemalige Verwaltungsrechtler. „Der Weg zum eigenen Assistenzhund ist oft schwierig und verwirrend, denn der Sektor ist nicht reguliert. Fehlende Standards und Zertifizierungen sowie hohe Kosten machen die Suche zum Glücksspiel.“

Wenn Menschen auf Hörgerät, Rollstuhl oder Pflegebett angewiesen seien, gäbe es dafür eine Betriebsanleitung. Sachkunde und Training von Ausbildern für Assistenzhunde seien demgegenüber nicht geregelt. „Assistenzhunde-Führung ist soziale Arbeit und Trainer tragen eine hohe Verantwortung. Deswegen benötigen sie medizinischen Sachverstand“, so Hansen. Um Standards zu erarbeiten, kooperiert sein Verein mit den Hochschulen von Berlin, Dresden und Osnabrück. Ihre Hoffnung setzen die Aktiven von Associata und der DRK-Besuchshundegruppe um Michaela Ballschuh nun auf eine Experten-Anhörung des Bundestages Ende Oktober. Dort sollen „Eckpunkte eines zukünftigen Assistenzhundegesetzes“ erarbeitet werden.

Von Uwe Driest