Initiative zur touristischen Zukunft von Rügen: Es ist genug! 

Frankenthal

Erste Erkenntnis eine Woche nach der Gründung der Initiative „Lebenswertes Rügen“: Eine Eintagsfliege aus spontaner Begeisterung war es nicht. Mit Erleichterung verzeichneten die Organisatoren rund 50 Teilnehmer, die zum ersten Arbeitstreffen am Freitag auf dem Lebensgut Frankenthal zusammen gekommen waren.

Zweite Erkenntnis: Die Flut an Aufgaben, Themen und Ideen, die für ein „lebenswertes Rügen“ unter einen Hut zu bekommen sind, muss zuallererst sortiert, kanalisiert und organisiert werden – dann gilt es die schwerste Frage, nämlich das „Wie“ zu beantworten. Keine einfache Aufgabe bei so viel Emotionen.

Schließlich geht es der Initiative um Themen wie „Stopp von Großprojekten“, „mehr Mitbestimmung für die Einwohner“, einer Begrenzung der Touristischen Bettenzahl und „Stopp dem Ausbau von Windparks.“ Die Initiative hatte sich Ende Juni gegründet als Reaktion auf das Bekanntwerden der Investitionspläne für den Bug im Norden der Insel Rügen. Dort soll ein großes Ferienresort entstehen.

Übereinstimmendes Fazit des ersten Arbeitstreffens: Es soll der Initiative nicht um die Weiter-Entwicklung der Insel gehen, sondern um die bessere Nutzung und Bewahrung des Vorhandenen. Dritte Erkenntnis: Unter den Teilnehmern waren außer den Wortführern auffallend wenige gebürtige Rüganer und jüngere Leute sondern viele Rentner, die auf die Insel gezogen sind. Interessiert die Jüngeren das Thema nicht? Oder hat man dort vielleicht eine andere Ansicht? Das wird wohl erst die Zukunft zeigen.

Mehr Einfluss auf Entscheidungen nehmen

Der Druck und Frust über vieles, was auf der Insel Rügen in den Augen der Teilnehmer schief läuft, entlud sich an diesem Abend jedenfalls in deutlichen Worten. „Mir wird übel, wenn ich daran denke, was in der nächsten Zeit auf die Insel zukommt“, meint Elke Neugebauer vom Lebensgut Frankenthal. „Wir brauchen Aktionen und zwar jetzt, nicht erst in ein paar Jahren.“

Ziel müsse es sein, mehr Einfluss zu gewinnen, darin waren sich alle einig, die Wege dorthin sind noch vage. „Die Gemeinden dürfen über Projekte, die die ganze Insel betreffen, nicht allein entscheiden“, forderte Elke Neugebauer. „Da muss es eine Gruppe geben, die entscheidet.“ Ein Inselrat sei im Rahmen der Kreisgebietsreform vorgesehen gewesen, erinnerte Sebastian Van Schie. „Den gab es aber nie.“

Der Biologe Prof. Hannes Knapp erinnerte an das Brevier "Vorschläge zur wirtschaftlichen Entwicklung Rügens". Auch 30 Jahre nach Veröffentlichung habe es wenig an Aktualität verloren Quelle: Anne Ziebarth

Kann die „Stadt Rügen“ helfen?

Ein Rat ohne Entscheidungskompetenzen sei ein stumpfes Schwert, ergänzte Heiko Miraß (SPD). „Ich will jetzt den Altkreis nicht glorifizieren, aber ein Verwaltungsgremium, eine Klammer für die Insel Rügen fehlt“, meint er. „Das merkt man einfach, ob es nun um den Verkehr oder eine gemeinsame Kurtaxe geht.“

An die diversen Leitbilder mit Begrenzungen, zum Beispiel der Bettenzahl, die bereits existieren, erinnerte Wolfgang Kannengießer, Vorsitzender der Dehoga Rügen. „Was wurde davon umgesetzt. Nichts!“, ärgert er sich. „Der Landrat selbst hat zu einer beschlossenen Begrenzung der Bettenzahlen gesagt, das sei mehr so eine politische Willensbildung aber nicht bindend.“

Nadine Förster: Rechtzeitig auf Kommunalwahl vorbereiten

Nadine Förster von der BI Lebenswertes Göhren sah das Ganze geprägt durch ihre Erfahrung in der Kommunalpolitik. „Bei einer Stadt Rügen bin ich etwas skeptisch. Wer weiß denn, ob nicht die Entscheidungsträger dann auch von Investoren beeinflusst werden“, merkt sie an. „Alternativ kann man sich auf die Kommunalwahl konzentrieren und in jeder Gemeinde einzeln kämpfen.“ Das sei verdammt viel Arbeit, jetzt sei ein guter Zeitpunkt um zu starten.

Auf einem Flipchart wurden erste Ideen der Bürgerinitiative gesammelt. Quelle: Anne Ziebarth

In den nächsten Schritten will die Initiative unter anderem ein Leitbild erstellen, Kontakte in die Gemeinden knüpfen und Stimmungsbilder aufnehmen, auch eine Diskussion mit Landtagsabgeordneten ist im August geplant. Das nächste Treffen findet am 23. Juli um 19 Uhr auf Gut Frankenthal statt.

Von Anne Ziebarth