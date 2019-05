Sellin

Damit ist die letzte Lücke im Reiseportemonnaie geschlossen: Für ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Kanada hat Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) den Ostseefanfaren Sellin/Rügen am Donnerstag einen Fördermittelbescheid in Höhe von 20000 Euro übergeben. Die Musiker des Kinder-, Jungend- und Freizeitzentrum Sellin e. V. der Gemeinde Sellin fahren vom 5. bis 9. Juli zur World Association of Marching Show Bands nach Calgary.

Caffier hatte auch einen weiteren Bescheid in Höhe von 94500 Euro mit im Gepäck. Über diesen konnte sich Henny Hoffmann, Bürgermeisterin der Gemeinde Lancken-Granitz, freuen. Das Geld ist für die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für die freiwillige Feuerwehr des Ortes. Es soll ein neues Löschgruppenfahrzeug ( LF 10-Allrad) gekauft werden. Dies ist ein Ersatzkauf für das in die Jahre gekommene alte Einsatzfahrzeug.

Die Übergabe der Fördermittelbescheid fand in der Schule Sellin statt. Dort haben die Ostseefanfaren auch eine kleine Darbietung ihres musikalischen Könnens gegeben. Neben den Eltern und Gemeindevertretern waren auch etliche Bürger anwesend. Seit Monaten schon proben die Musiker fleißig für ihren großen Wettkampf – und haben für finanzielle Unterstützung getrommelt. Um an der WM teilnehmen zu können, sind insgesamt rund 80000 Euro an Reisekosten notwendig. G.H.

Gerit Herold