Sellin

An der Seebrücke des Ostseebades Sellin findet vom 18. bis 20. Juni nächsten Jahres das 1. Krishna Beach Yoga Festival statt. Ein Stelldichein für die lokale und überregionale Yoga-Szene, die Insulaner und Gäste einlädt zu allen Arten des Yoga, Kirtans, Mantras, Satsang, Meditation und fließenden Bewegungen.

Rund 50 Kurse sowie zwei Konzerte werden von Freitag bis Sonntag unter freiem Himmel im Ostseestrand zelebriert. An insgesamt vier sogenannten Oasen von der Seebrücke bis zum Südstrand können sich die Teilnehmer vom Yoga Flow und Spirit treiben lassen. Derzeit wird mit rund 500 Teilnehmern gerechnet.

Anzeige

„Das ist eine Veranstaltung, die gut hierher passt und dem Zeitgeist entspricht“, meint Seffi Besch, Veranstaltungsmanagerin bei der Kurverwaltung. Immer mehr Menschen befassen sich mit Themen wie Achtsamkeit, Entschleunigung, Entspannung, gesunde Ernährung, Gleichgewicht von Körper und Geist. „Und Yoga mit Blick aufs Meer ist schon etwas Besonderes“, weiß die Sellinerin, die selbst seit vielen Jahren Yoga betreibt, um den Reiz der Strandkulisse.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Von Rügens Landschaft inspiriert

Das Festival auf die Insel bringt die Yoga-Lehrerin, Personal-Trainerin und sechsfache Hip-Hop-Weltmeisterin Dörte Freitag aus Dresden. „Ich war schon bei vielen Yoga-Festivals und wollte immer selbst mal eines machen“, freut sich die 46-Jährige auf ein tolles Event. Die Insel, die Landschaft und das Meer inspirierten sie. „Ich kenne Rügen seit meiner Kindheit“, so die gebürtige Hoyerswerdaerin. Den letzten Anstoß gab schließlich Stefan Kästner von der Agentur Aust, die das Selliner Sommer Open Air mit Mark Forster, Bosse und Johannes Oerding mitorganisiert.

Am Yoga-Festival-Wochenende im Juni werden von den insgesamt vier Kurs-Inseln zwei an der Seebrücke eingerichtet. Einen weiteren Anlaufpunkt gibt es im Wasser. Dort können Interessierte auf Boards SUP Yoga praktizieren. Die vierte Oase befindet sich am Südstrand am Klangpavillon.

Für die verschiedenen Kurse konnten bisher rund 20 Yoga Coaches gewonnen werden, wie beispielsweise Percy Shakti Johannsen, der Erfinder des SUP Yoga, sowie Yogalehrerin Cora Kuehn aus Sellin. Das Festival soll auch eine Plattform für regionale Yogis sein, betont Dörte Freitag. „Yoga-Lehrer von der Insel und aus der Region können sich gerne melden.“

Mantra-Eröffnungskonzert am 18. Juni

Neben den Kursen und Workshops gibt es ein Mantra-Eröffnungskonzert am Freitag mit „The Love Keys“. Das Hauptkonzert am Sonnabend bestreitet „Berge“ aus Berlin. Weiterhin wird ein kleiner Markt mit Yoga- und esoterischem Zubehör, Schamanen, Heilern, Wahrsagern, Kartenlegern, Kinderschminken sowie Gesundem für den Gaumen angeboten.

„Es soll ein unvergessliches Festival-Familienwochenende werden für alle, die es lieben, Yoga zu erlernen und zu Yoga praktizieren, für Konzertbesucher und Tagesgäste“, so Dörte Freitag. Die ausgebildete Ernährungsberaterin betreibt in Dresden ein Personaltraining & Tanzstudio und betreut auch Hip-Hop-Tanzgruppen in ihrer Heimatstadt Hoyerswerda.

1995 hatte die Tanzbegeisterte den Verein DDP ( Dörtes Dance Project) gegründet, aus dem vor 20 Jahren der DDP Cup hervorging – Ostdeutschlands größter Tanzpokal im Hip Hop und Show Dance in Dresden mit inzwischen rund 1000 Teilnehmern.

Tickets ab 24. Oktober erhältlich

Dabei war das Tanzen für Dörte Freitag als Kind und Jugendliche eine Leidenschaft, die sie ganz allein vor dem Fernseher auslebte. „Für den Ballett- und Standard-Tanz war ich zu dick“, erinnert sie sich. Sie liebte es, zu tanzen, aber Sport war ihr Hassfach. Nach der Schule absolvierte sie eine Lehre als Kellnerin und arbeitete in diesem Beruf. Dann kam die politische Wende und die Chance, den Tanztraum doch noch zu verwirklichen.

Tickets für das 1. Krishna Beach Yoga Festival vom 18. bis 20. Juni 2021 im Ostseebad Sellin gibt es ab Sonnabend, dem 24. Oktober, unter yogafestival-sellin.de

Von Gerit Herold