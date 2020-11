Sellin

Keineswegs überraschend erreichte die Nachricht vom Hangabrutsch in Sellin auf Rügen den Geologen Prof. Dr. Johannes Feuerbach. Bereits im Januar 2013 hatte der Vorsitzende der Forschungsstelle „Rutschungen“ an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz im Auftrag der Rügener Gemeinde ein Gutachten angefertigt und genau davor gewarnt. „Es ist ein steiler Hang mit sandigem Untergrund. Damals kam ich zu dem Schluss, dass die hohen, mächtigen Bäume sich hier ungünstig auswirken“, sagt Feuerbach.

Große Angriffsfäche für Wind

Prof. Dr.. Johannes Feuerbach ist Experte für Rutschungen Quelle: privat

Die 10 bis 15 ;Meter hohen Bäume bieten laut Feuerbach den Winden an der Ostseeküste eine große Angriffsfläche, und das Schwingen der Kronen bewegt auch die Wurzeln. Auch wenn es sich dabei nur um ein paar Zentimeter handelt, lockern diese Wurzelbewegungen den Boden auf, und der Hang wird in der Folge instabil.

Hinzu käme jetzt im Herbst auch das fallende Laub. Während das Blätterdach im Sommer den größten Teil des Niederschlags davon abhält, in den Erdboden einzudringen, sickert das Wasser nun ungehindert in den Untergrund, was nach heftigen Regenschauern ebenfalls die Standfestigkeit gefährden kann. „Da reichen kleine äußere Eingriffe, dann rutscht der Hang ab“, so der Experte.

Empfehlung: Büsche statt Bäume auf dem Hang

Aufgrund dieser Gegebenheiten hat er bereits damals empfohlen, die Bäume zurückzuschneiden und den Hang stattdessen mit Buschwerk, das weniger stark auswurzelt, zu bepflanzen. Dies wurde jedoch bislang versäumt umzusetzen. „Da ich mir die Lage noch nicht vor Ort angesehen habe, wäre es jedoch unseriös, nun zu behaupten, der Abrutsch ist passiert, weil es nicht getan wurde. Es ist jedoch eine Vermutung“, meint der Geologe, der sich bisher durch Bild- und Videoaufnahmen einen Überblick verschafft hat.

Geologie-Professor will sich Lage vor Ort anschauen

Nach Absprache mit dem Bürgermeister würde der Mainzer Fachmann aufgrund der aktuellen Lage noch in dieser Woche anreisen, um die Situation erneut zu bewerten. „Es muss auf jeden Fall etwas getan werden“, so Feuerbach. Ansonsten befürchtet er, dass sich der Bereich des Erdabrutsches weiter ausdehnt. „Unsere Aufgabe ist es jetzt, geologisch zu begutachten, um zu sehen ob weiterhin eine Gefahr besteht.“ Dies sollte in der jetzigen Situation auch zeitnah geschehen.

Viele Wissenschaftler – ein Ziel

Die 1997 an der Gutenberg-Universität in Mainz gegründete Forschungsstelle „Rutschungen“ vereint Wissenschaftler aus Forschung und Praxis, um das Wissen um Hang- und Böschungsbewegungen zu bündeln und Lösungen zur Sanierung und Stabilisierung zu finden. Der Verein setzt dabei auf das Wissen von Ingenieurgeologen, Hydrogeologen, Geomorphologen, Geophysikern und Bauingenieuren, die gemeinsam an der Lösung von Hangstabilitäts- und Erosionsproblemen arbeiten und den Verwaltungen beratend beiseite stehen.

Von Wenke Büssow-Krämer