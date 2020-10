Rügen

Einen kostenfreien Parkplatz in von Touristen gern besuchten Orten auf der Insel Rügen zu finden, wird immer mehr zum Lotteriespiel. Drei Parkplätze in der Gemeinde Lohme sollen nun zusätzlich gebührenpflichtig werden. Ein entsprechender Beschluss ist von den Volksvertretern auf ihrer jüngsten Sitzung gefasst worden.

Ausblick auf weitere Monate kostenfreies Parken

In der Nähe des Lohmer Hafens, auf dem Parkplatz „Ostseeblick“, dem gemeindlichen Parkplatz „Bienenstock“ in Hagen und auch auf jenem in Ranzow werden demnächst rund um die Uhr Gebühren fällig, wie die leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Nord-Rügen, Gabriela von der Aa, informiert. Bislang war das Parken auf den Flächen kostenlos.

Ab wann Besucher der Orte löhnen müssen, wenn sie ihr Auto auf einer der Flächen abstellen, könne sie nicht sagen. Denn allein der Beschluss und das Aufstellen eines Parkscheinautomaten reichen nicht aus.

„Zunächst brauchen wir die Genehmigung der Verkehrsbehörde des Landkreises. Bevor diese erteilt wird, steht ein Ortsbesichtigungstermin an“, erklärt sie. Summa summarum könnten, so ihre Erfahrung, bis zur Erteilung der Genehmigung einige Monate ins Land gehen.

Gebührenpflicht verlängert

Allzu tief müssen die Gäste aber – im Vergleich zu den Ostseebädern beispielsweise – nicht in die Tasche greifen. Ein Euro pro Stunde wird auf den Flächen fällig. Fällt der Aufenthalt länger als drei Stunden aus, gibt es das Tagesticket für 3,50 Euro.

Damit nicht genug: Auf dem Parkplatz „Dorfplatz“ direkt in Lohme ist die gebührenpflichtige Zeit verlängert worden. Haben Kraftfahrer zuvor lediglich zwischen 8 und 18 Uhr für einen Stellplatz zahlen müssen, muss jetzt bis 22 Uhr ein Ticket am Parkscheinautomaten gezogen werden.

Kritik der Inselbewohner

Vor allem Einheimische kritisieren die zunehmende Kommerzialisierung der Insel Rügen – auch in Bezug auf immer rarer werdende kostenfreie Parkplätze. Erst jüngst kochte das Thema hoch, als es um das wilde Parken auf der Schaabe ging. Dort nutzen Kraftfahrer – auch einheimische – gern den Grünstreifen neben den Fahrbahnen, um ihren fahrbaren Untersatz abzustellen.

Wie Ada Gil aus Bergen beispielsweise, die daraus keinen Hehl macht. „Für uns Einheimischen wird es immer teurer, unsere eigene Heimat erleben und genießen zu können“, schimpft sie. Sie würde es fair finden, wenn Inselbewohner geringere Parkgebühren zahlen müssten, meint sie. Dafür dass an der Schaabe ein naturbelassener Strand ist, es auf den Parkplätzen teilweise nicht mal Mülleimer oder Toiletten gebe, finde sie die Parkgebühren dort nicht gerechtfertigt.

Hinzu komme, so die Bergenerin, dass es auch ein schwieriges Unterfangen sei, sicher mit dem Rad auf der Insel unterwegs sein zu können. „Manche Radwege, vor allem der auf der Schaabe, sind in einem desolaten Zustand“, setzt sie noch eins obendrauf.

Differenz der Höhe der Parkgebühren ist auf der Insel groß

Dabei ist das Parken auf der Schaabe, wo – wie auch in den Orten der Gemeinde Lohme – ein Euro pro Stunde fällig wird, das Tagesticket aber 5 Euro kostet, noch vergleichsweise niedrig. Anders sieht es da in von Touristen stark frequentierten Orten, wie Binz oder Prora, aus. Dort löhnen Gäste auf privaten Flächen bis zu 20 Euro für ein Tagesticket.

Auch Lietzower beraten über Parkgebühren

„Bislang wurde lediglich über eine Parkgebührenverordnung beraten, nichts beschlossen“, informiert Daniel Kasprzyk, Bürgermeister der Gemeinde Lietzow. Quelle: Maik Trettin

Auch in der Gemeinde Lietzow ist übrigens in jüngster Vergangenheit über eine Gebührenordnung zur Erhebung von Parkgebühren beraten worden. Dort ging es um die Stellflächen in Lietzow direkt an der Bundesstraße 96, von denen der Strand des Großen Jasmunder Boddens nur einen Katzensprung entfernt ist. Diese Flächen können bislang kostenlos genutzt werden.

„Auf der Sitzung im Juli haben wir in der Gemeindevertretung lediglich darüber beraten, ob für die Flächen Gebühren erhoben werden sollen“, informiert Lietzows Bürgermeister Daniel Kasprzyk.

Tatsächlich sei es eine Überlegung, ein Beschluss sei aber noch nicht dazu gefasst worden. „Aber es wird noch einmal Thema in einer der nächsten Sitzungen werden“, berichtet das Gemeindeoberhaupt. Mehr könne er zu dem Thema noch nicht sagen.

Inselhauptstadt wirbt mit kostenlosen Stellflächen

In Bergen dagegen hält man daran fest, seinen Besuchern kostenlose Stellflächen anzubieten. So gibt es beispielsweise zahlreiche Flächen im Rugard – nur rund einen Kilometer von der Innenstadt entfernt.

