Rügen

Eine Kommune gibt Geld, eine andere überreicht kleine bis große Überraschungen oder lädt die Familien zu Kaffee und Kuchen ein. Auf der Insel Rügen gehen Gemeinden und Städte ganz unterschiedlich mit dem Begrüßen von Neugeborenen um.

In Bergen wird derzeit diskutiert, ob der bisherige Gutschein (100 Euro) für Real oder Famila ausreicht. Die AfD-Fraktion stellte den Antrag, die Summe auf 600 Euro zu erhöhen, die CDU geht sogar noch weiter und wünscht sich 750 Euro.

Die bereits bestehende Zahlung sei aus Sicht der Antragsteller ein guter Ansatz, „doch dies wird bei der Entscheidung, ein Kind zu bekommen, kaum Einfluss haben“. Wirkliche Hilfe, gerade auch bei der Entscheidung zum Kinderwunsch, müsse deutlicher aussehen. Denn schon allein die Erstausstattung für ein Baby liege bei rund 1000 Euro.

Bergen sucht nach Alternativen

Das Willkommensgeld für Familien begrüße auch Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos), die allerdings einen entscheidenden Hinweis aus dem Sozialausschuss bekam. Nämlich, dass das Geld bei finanzschwachen Familien auf die Sozialleistungen angerechnet wird. „Es bringt den Eltern wenig, wenn sie eine Zuwendung von der Stadt bekommen und dann aber ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Wir überlegen, was wir stattdessen machen können“, sagt sie. Eine Aufwertung dieser Idee könnte ein Gutschein für eine Mutter-Kind-Gymnastik sein, die auch in Bergen angeboten wird.

Es gehe dabei aber auch um die Verhältnismäßigkeit. „Die Frage, die ich mir persönlich stelle, ist die, was wichtiger ist. Wir können einen Real-Gutschein geben, der kann dann von mir aus auch 1000 Euro wert sein, oder aber dafür sorgen, dass es beispielsweise ausreichend Kitaplätze gibt oder dass etwa das Bildungsangebot im Hort ausgebaut wird. Man muss dabei betrachten, was die Kernaufgabe einer Stadt ist“, sagt sie. Auf der nächsten Sitzung der Stadtvertreter im Juni liegt dieser Antrag zur Beschlussfassung vor.

„Es ist ein besonderer Termin“

Wie sieht es in anderen Städten und Gemeinden auf Rügen aus? Wo wird wie viel Geld bezahlt, wo gibt es Sachleistungen? Das Ostseebad Binz zahlt für Neugeborene ein Begrüßungsgeld in Höhe von 250 Euro. Dieses ist einkommensunabhängig und wird als einmalige Zuwendung bargeldlos gezahlt. Es dient ausschließlich zur finanziellen Unterstützung im Zusammenhang mit einer Geburt. „Es ist eine gemeindliche Geste, welche wir im Rahmen unserer Möglichkeiten leisten können, um nach der Geburt den jungen Familien ein wenig Unterstützung zu bieten“, sagt Bürgermeister Karsten Schneider (parteilos).

Aufgrund der knappen Kasse im Haushalt müsse in Putbus die finanzielle Unterstützung ausfallen. Die Stadt lädt die kleinen Putbusser und ihre Eltern stattdessen einmal im Jahr zu einem Babyempfang – inklusive Begrüßungsgeschenk. „Bei einer gemütlichen Kaffeerunde kommen wir ins Gespräch und die Eltern lernen sich gegenseitig kennen. Es ist ein wunderschöner, besonderer Termin, den ich persönlich sehr genieße. Die Geburt eines kleinen Menschen ist immer wieder ein Wunder, und das Abenteuer Familie beginnt“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos). Da momentan Begegnungen nicht möglich sind, erhalten die Neugeborenen eine Karte zur Begrüßung sowie selbstgestrickte Söckchen.

Kinderfonds für Neugeborene

In der Stadt Garz wurden für das Jahr 2021 erstmals 2000 Euro im Haushalt eingestellt, wie Bürgermeister Sebastian Koesling (CDU) sagt. Allerdings gebe es aufgrund der angespannten Corona-Lage bisher noch kein detailliertes Konzept beziehungsweise ein konkretes Datum. „Ich gehe aber davon aus, dass wir am Ende des Jahres etwas machen können“, sagt er. Die grobe Planung sieht vor, ein Babytreffen mit Kaffee und Kuchen in der Aula an der Schule mit Überraschungen für die Familien stattfinden zu lassen.

Beim Babytreff in Sassnitz gibt es für sie eine Begrüßungstüte, die mit allerlei Babyprodukten gefüllt ist. Ins Leben gerufen wurde diese Aktion von Bürgermeister Frank Kracht (Linke) und dem ehemaligen Stadtpräsidenten Norbert Thomas (CDU). „Die Stadt verteilt 100 Euro pro Neugeborenes. Davon werden 70 Euro in den sogenannten Kinderfonds eingezahlt. Dieses Geld wird unter anderem für Spielplatzerweiterungen oder -sanierungen eingesetzt“, sagt der Bürgermeister. Von den verbleibenden 30 Euro sowie privaten Spenden von Kracht und Thomas werden Begrüßungstüten mit Babyprodukten aus der Drogerie zusammengestellt. „Ich hoffe, dass es im zweiten Halbjahr möglich sein wird, diese Tüten persönlich zu überreichen“, so der Bürgermeister.

„Kommt nicht auf die Höhe des Geldes an“

In Sellin gibt es eine Finanzspritze in Höhe von 250 Euro für jedes zweitgeborene Kind aus der Gemeinde. „Wir bemühen uns, einheimischen Familien den Start zu erleichtern. Wir möchten, dass sich Familien hier wohlfühlen. Dies geht natürlich auch nur in Verbindung mit einer vernünftigen Infrastruktur wie Kita, Schule und Spielplätze. Das ist hier gegeben“, sagt Bürgermeister Reinhard Liedtke (Selliner Wählergemeinschaft, SWG).

Auch in kleineren Gemeinden auf der Insel gibt es Zuwendungen für Neugeborene. Stellvertretend als Beispiel soll hier Poseritz genannt werden. 100 Euro ist der Gemeinde jeden Zuwachs wert. „Es kommt nicht auf die Höhe des Geldes an, es ist eine Geste. Es geht dabei um Achtung. Ich bin froh, viele Kinder in der Gemeinde zu haben. Es ist ein schönes Bild“, sagt Bürgermeister Hans Lange (WG Poseritz).

Spitzenreiter auf der Insel Rügen ist die Gemeinde Putgarten. 500 Euro bekommen Familien als Willkommensgeschenk für ihren Nachwuchs. „Dadurch, dass wir eine kleine Gemeinde sind, können wir anders agieren als andere Gemeinden auf Rügen. Und die Zahl der Neugeborenen ist überschaubar“, sagt Bürgermeisterin Iris Möbius (CDU).

Von Mathias Otto