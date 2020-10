Rügen

„So schön kann die Ernte ausfallen! Auch zur Dekoration im Garten an der Terrasse in Losentitz macht sich der Kürbis in allen Variationen prima.“ So beschreibt Hildegard Albert ihre Aufnahme, die sie für die OZ-Fotoaktion für den Monat Oktober eingereicht hatte. Aber auch Fotos von Walnüssen, Herbstblumen und einem riesigen Kohlrabi waren unter den bisherigen Einsendungen.

Der Oktober steht für die Ernte- und Sammelzeit. Viele Obstbäume tragen herrliche Früchte, in den Wäldern wachsen die schönsten Pilze, in Parks und Wäldern liegen Eicheln und Kastanien auf dem Boden. Deshalb lautet das Motto für den Monat Oktober „Sammeln und Ernten“.

Ob es nun Aufnahmen von Wäldern, Wiesen oder Parks, von Wanderungen, Fahrradtouren oder Ausflügen sind – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Diese Aufgabe lässt reichlich Gestaltungsfreiraum, so dass wir auf die kreativen Einsendungen der Leser gespannt sind.

So können Sie Ihre Bilder einsenden

Hier können Sie die Fotos hochladen. In die Überschrift „Sammeln und Ernten“ eintragen. Zudem benötigen wir Angaben zum Motiv, zum Beispiel, was es zeigt, wie und wo es entstanden ist. Weiter sind die Namen der Einsender wichtig sowie eine Adresse. Auch eine Telefonnummer ist hilfreich.

Mitmachen und gewinnen

Auch in diesem Monat vergeben wir wieder drei OZ-Kaffeetassen an die Einsender. In diesen Tagen benachrichtigen wir auch die Gewinner aus dem Monat Juni. Ende Dezember soll die Fotoaktion einen bunten Überblick über die Insel Rügen abbilden.

Jeden Monat veröffentlichen wir die Bilder des jeweiligen Mottos online in einer Bildergalerie. Zum Jahresende geben die Motive einen besonderen Rückblick auf das Jahr 2020. Die Redaktion wird anschließend zwölf repräsentative Bilder auswählen, aus denen dann der Hauptgewinner gekürt werden soll.

Hauptpreis: ein Wochenende im Travel-Charme-Kurhaus Binz

Das Travel-Charme-Kurhaus Binz stellt für den Jahresgewinner ein Wochenende im Hotel zur Verfügung. Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer für zwei Personen inklusive Frühstücksbüfett und Nutzung der Bade- und Saunalandschaft des Puria-Spa. Der Gutschein kann nach Anfrage und Verfügbarkeit eingelöst werden. Auch an die anderen Fotografen der zwölf besten Fotos des Jahres 2020 werden weitere Sachpreise vergeben.

Von Mathias Otto