Sassnitz

Die Luca App ist ja eine gute Sache, denkt man sich. Kontaktnachverfolgung und so. Dem will ich natürlich mitmachen und habe mir die App selbstverständlich auch runtergeladen. Knickknack - das Handy an den QR-Code des jeweiligen Veranstaltungs/Einkaufsortes gehalten und los gehts.

Damit ist für mich leider aber die Sache auch mental erledigt. Ich vergesse ständig, mich bei den betreffenden Orten wieder abzumelden. Kürzlich war ich somit „über Nacht“ in einem Bekleidungsgeschäft.

Auch im Rathaus Sassnitz habe ich laut meiner Luca-App geschlagene 25 Stunden verbracht, bis mir auffiel, dass ich mich nicht ausgeloggt habe. Kein böser Wille. Ich hoffe sehr, damit nicht zu Nachverfolgungsproblemen beizutragen. Aber ganz ehrlich. Ich habe die Vermutung, dass ich nicht die einzige bin, die zumindest digital Nachts im Museum oder in Bäckereien unterwegs ist. Interessant dürfte es werden, wenn tatsächlich ein Corona-Fall nachverfolgt werden muss und irgendwie keiner mehr da war.

Von Anne Ziebarth