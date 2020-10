Sassnitz

Der Königsstuhl ist ein beliebtes Ziel für den Umweltminister. Till Backhaus ( SPD) nahm im Februar am Neujahrsempfang teil und folgte nun der Einladung, die Erlebnispfade „Wald“ und „Kreide“ zu eröffnen. Sie verlaufen auf den Hauptwanderwegen und geben an verschiedenen Stationen Informationen zu den „Tricks“ der Natur.

Dies ist der Ersatz für das große Jubiläum, das in diesem Jahr gefeiert werden sollte – 30 Jahre Nationalpark Jasmund. „Wir hatten uns den Festtag anders vorgestellt. Wir wollten mit Sekt und Torte darauf anstoßen. Umso mehr freue ich mich, dass wir in einem kleinen Rahmen zusammenkommen und diese Pfade einweihen können“, so Mark Ehlers, Geschäftsführer des Nationalparkzentrums am Königsstuhl.

Die neuen Erlebnispfade seien ein weiterer Baustein, um die sensible Natur erlebbar zu machen. Gleichzeitig würden sie die Augen für die Zerbrechlichkeit und den Schutz der Natur öffnen. Weit mehr als eine Million Gäste kommen jährlich in den kleinsten Nationalpark des Landes.

„Deshalb ist es wichtig, die Besucher sinnvoll im Nationalpark zu lenken und sie auch über alle wichtigen Dinge zu informieren. Dies bleibt eine Daueraufgabe für uns“, sagt der Geschäftsführer.

Konzept 2018 entstanden

Unter anderem bei einem hohen Besucheraufkommen. Damit steige auch die Zahl der weniger informierten Nationalpark-Besucher. Gefahren, die mit der Kreideküste einhergehen, werden oft unterschätzt.

Wie es in diesem Jahr wiederholt der Fall war, gab es Rettungseinsätze für die Feuerwehr, weil Menschen in der Steilküste festhingen. Gesucht wurde deshalb nach Möglichkeiten, Menschen auf direktem Wege zu informieren – und dies auf eine ansprechende Weise. So ist das Konzept im Jahr 2018 entstanden.

Zwei Jahre später wurde die Idee umgesetzt. Hauptanziehungspunkte in dem knapp 3200 Hektar großen Schutzgebiet sind die Kreideküste und die zum Welterbe gehörenden Buchenwälder. Deshalb beschäftigen sich die beiden Pfade zu größten Teilen mit diesen Themen.

„Wer beide Strecken komplett erleben möchte, muss für seine Tour rund elf Kilometer einplanen. Die einzelnen Stationen sind aber so konzipiert, dass man sie einzeln an mehreren Tagen aufsuchen kann“, sagt Claudia Hameister vom Nationalparkamt. Der Erlebnispfad „Kreide“ entlang der Küste beginnt in Sassnitz und endet am Nationalparkzentrum.

Acht Stationen thematisieren den Lebensraum Kreideküste sowie den Schutzstatus von Meer und Wald. Auf dem Erlebnispfad „Wald“ erfahren die Wanderer an fünf Stationen etwas über das Alte Torfmoor, den Buchenhallenwald, das Totholz, den Herthasee und den Erlenbruch.

„Es ist ein Genusspfad“

Nach einem Ideenwettbewerb wurde die Göttinger Agentur „signatur – wissen erleben“ mit der Umsetzung ausgewählt. „Für mich ist es nicht nur ein Erlebnis- oder Lehrpfad, es ist ein Genusspfad“, sagt Agentur-Inhaber Johann Jannsen. Viele kleine unterschiedliche Elemente wurden an insgesamt 13 Stationen installiert, die kleinen wie großen Besuchern gleichermaßen gefallen soll. Es gibt unter anderem den Königsstuhl – ein Holzstuhl mit Krone nahe der Viktoriasicht – mit Blick zum Königsstuhl.

Umweltminister Till Backhaus nimmt auf dem neuen Königsstuhl am Königsstuhl Platz. Quelle: Mathias Otto

„Wir haben an viele Sitzmöglichkeiten gedacht, etwa eine Hängematte, Bänke und auch Stelen, auf denen man seine Beine baumeln lassen kann“, sagt er. Ein Spiegel soll einen ganz neuen Blick auf den Nationalpark werfen. Er ist so angebracht, dass Besucher dadurch die Baumkronen im Buchenwald sehen können. „Wir haben nicht nur den Naturgedanken mitgetragen, sondern auch kulturelle Dinge eingebaut, etwa ein Erzählrohr am Herthasee oder Interessantes zu Caspar David Friedrich“, so Johann Janssen.

Projektkosten: 100 000 Euro

Der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht (Linke) freute sich über die Neuerungen im Nationalpark. „Wir dürfen dabei unsere Partner, die Touristiker, nicht vergessen. Sie sind ein Beschleuniger und können Informationen gezielt an die Besucher weitergeben, auch was die Gefahren an der Steilküste betrifft“, sagt er.

Till Backhaus lobte bei einem Rundgang die Umsetzung der beiden Pfade. Sie würden das dynamische Zusammenspiel zwischen Meer, Kreide und Wald präsentieren und laden zum Entdecken, Erleben und Staunen ein.

„Unsere Nationalparke und Schutzgebiete sind ein Riesenerfolg. Anfangs wurden unsere hohen Ambitionen belacht, doch heute kommen allein auf den Königsstuhl eine Million Besucher jährlich. MV steht nicht nur allein für Erholung an schönen Stränden, sondern auch für nachhaltige Erholung in einzigartiger Natur“, sagt er.

Diese Investition sei aber nicht zum Nulltarif zu haben. Die Kosten lagen nach Ministeriumsangaben bei knapp 100 000 Euro. 70 000 Euro davon kamen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums ( ELER). Das Land beteiligte sich mit rund 24 000 Euro.

Von Mathias Otto