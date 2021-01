Insel Rügen

Anja Wrzesinski kam in Cottbus zur Welt. „Ich bin ein Naturkind gewesen und war viel draußen – das ist bis heute so geblieben“, erklärt die gebürtige Brandenburgerin. Sie absolvierte in Magdeburg ein Journalistik-Studium und war danach für verschiedene Arbeitgeber tätig.

Im Sommer geht es auf zum Stand-up-Paddling

Seit Anfang Dezember des letzten Jahres ist die 32-Jährige die neue PR-Managerin des Kreisverbandes Rügen-Stralsund des DRK und arbeitet sich in das Aufgabengebiet ein. „Ich bin hier gut aufgenommen worden, schon nach kurzer Zeit fühle ich mich zuhause“, meint sie zufrieden. Ganz besonders freut Anja Wrzesinski sich auf den nächsten Sommer in der neuen Heimat, um ihrem Hobby, dem Stand-Up-Paddling, nachzugehen.

Ihren Wohnort hat sie in Bergen gefunden, ist aber in der Freizeit meistens draußen anzutreffen. „Strandspaziergänge sind ja trotz Corona möglich und am Wasser ist es immer schön. Was mir auch gefällt ist, dass die Menschen auf Rügen so offen sind“, freut sie sich.

Von Christa Driest