Insel Rügen: Neues Testzentrum im Ostseebad Sellin eröffnet

Sellin

Seit Mittwoch, 15. Dezember, gibt es auf Rügen ein neues Corona-Schnelltestzentrum. Dies befindet sich in der Kurverwaltung des Ostseebades Sellin in der Warmbadstraße 4 – nahe der Seebrücke. Hier können montags bis sonntags von 8 bis 16 Uhr kostenlose Schnelltests durchgeführt werden.

Das gilt auch für die Feiertage zu Weihnachten und Neujahr. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Der Zutritt zum Testzentrum, das sich im kleinen Saal der Kurverwaltung befindet, erfolgt über den Innenhof der Kurverwaltung vom Parkplatz aus.

Eingerichtet wurde das kommunale Testzentrum von der Kurverwaltung des Ostseebades. Mitarbeiter der Seebrücke, die zur Kurverwaltung gehört, sind als Testhelfer im Einsatz.

Zehn Mitarbeiter aus Restaurant und Küche ausgebildet

„Wir haben zehn Mitarbeiter aus Restaurant und Küche mithilfe eines Göhrener Arztes zu Testhelfern ausgebildet. Es werden immer fünf bis sechs Mitarbeiter abwechselnd vor Ort sein“, sagt Wilhelm Wolff. Der Betriebsleiter der Seebrücke hatte auch die Idee zu dem Testzentrum.

Durch die 2G-Plus-Regelung seien auch auf der Seebrücke die Gästezahlen enorm zurückgegangen, wodurch der Betrieb herunter gefahren wurde. Um die Mitarbeiter über den Winter zu halten, sei das Testzentrum nun eine gute Alternative, so Wolff. Dieses sei erst einmal bis Ende Februar geplant.

Test-Ergebnis wird per Mail geschickt

Bis zum frühen Mittwochnachmittag seien bereits rund 60 Menschen ins Schnelltestzentrum gekommen. 300 Tests an einem Tag seien ungefähr möglich, so Wolff. Lange Wartezeiten gebe es nicht, weil das Test-Ergebnis per Mail geschickt werde. Auf Wunsch werden aber auch Zertifikate ausgehändigt.

In Sellin besteht zudem von Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich am I-Point der Kurverwaltung (am Großraumparkplatz an B 196 gegenüber dem Kleinbahnhof) testen zu lassen.

Von Gerit Herold