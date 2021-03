Putgarten

Der slawische Gott Svantevit gilt als Kriegsgott, der ziemlich ungehalten werden kann. Allerdings muss er zwangsläufig auch eine sehr geduldige Seite haben, denn auf sein repariertes Denkmal am Kap Arkona musste er fast zehn Jahre warten. Ein Sturm hatte das hölzerne vierköpfige Abbild des Svantevit 2013 zerstört.

Die wuchtige Holzskulptur war eines der beliebtesten Fotomotive am Kap, hier befand sich vor langer Zeit eine große Tempelanlage für Svantevit, die von den einfallenden Dänen 1168 zerstört wurde.  Von der Tempelanlage selbst können Besucher nur noch wenig erkennen, zum Beispiel den Burgwall, die Küste bricht jedes Jahr etwas weiter ab und hat das Gebiet der Tempelanlage bereits verschlungen.

Vier Köpfe aus Eisenblech in drei Meter Höhe

Nun ist Svantevit jedenfalls zurück, der Gemeinde Putgarten, der Tourismusgesellschaft Kap Arkona und vor allem der Künstlerin Patrycja Kujawowicz sei Dank. Die Bildhauerin, die ihr Atelier am Kap hat, nahm sich der Aufgabe an, aus dem bereits seit langem aufgestellten Eichenstamm ein Kunstwerk zu machen. „Es war mir eine Ehre“, sagt die 41-Jährige und lacht. „Sonst ist Holz mein Material. Aber in diesem Fall bin ich auf Metall ausgewichen.“ Vier eiserne Gesichter grüßen nun die Besucher aus drei Meter Höhe, jedes sieht etwas anders aus. „Was genau die Gesichter ausdrücken, bleibt dem Betrachter überlassen“, sagt Patrycja Kujawowicz. „Da möchte ich nichts vorschreiben. Jeder Mensch hat ja auch unterschiedliche Seiten, unterschiedliche Gesichter, oder?“

Arbeiten in luftiger Höhe. Die Montage der Svantevit-Statue am Kap Arkona. Links die Künstlerin Patrycja Kujawowicz Quelle: Andreas Heinemann

Ukrainischer Künstler kam nicht zu Potte

Der erfolgreichen Fertigstellung war eine ziemlich verrückte Geschichte vorausgegangen. Zunächst hatte die Gemeinde 2015 auf den ukrainischen Künstler Dimitrij Rusakov gesetzt, der sich dem Thema mit viel Spiritualität und großer Überzeugungskraft widmete. Zunächst sah es nach einem perfekten Lauf aus. Künstler und Baumstamm kommunizierten, ein Vogel wies den Weg zum möglichen Standort der Statue, die Fertigstellung war 2015 geplant.

Ein wendisches Kultzentrum – lieber nicht

Mit einer Machete wollte sich Rusakov den Kriegsgott aus dem Eichenstamm schälen. Dann begannen die Probleme. Rusakov beklagte Risse im Holz, die Zeit entpuppte sich doch als unpassend, die geeigneten Bäume für die Schultern waren nicht gefällt worden. Außerdem war nun ein Gerüst nötig, denn der Eichenstamm stand bereits. Geld und Zeit plätscherten dahin, die vermeintlich günstige Lösung, bei der nur Fahrt- und Materialkosten anfallen sollten, entpuppte sich für die Gemeinde als Kostenfalle. Summen wurden dazu nicht genannt.

Dimitrij Rusakov, Künstler neue Svantevitskulptur Quelle: Anne Ziebarth

Schließlich zog die Gemeinde die Reißleine und entzog Rusakow den Auftrag. „Nicht nur, dass das der Künstler nie zu Potte kam. Auch die Ausrichtung hat uns immer weniger gefallen“, erinnert sich Andreas Heinemann, zu der Zeit Gemeindevertreter, heute Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft. „Hier sollte nach seinem Willen schließlich eine slawisch-nationale Kultstätte entstehen. Das wollten wir auf keinen Fall.“

Neuer Svantevit entstand in fünf Wochen

Nun machte sich Patrycja Kujawowicz ans Werk – und das in beeindruckender Geschwindigkeit. „Fünf Wochen haben wir fast durchgehend an den Gesichtern gearbeitet“, beschreibt sie. „Gemeinsam mit meinem ehemaligen Lehrmeister und der Hilfe von professionellen Schweißern sind die Swantewit-Gesichter schließlich entstanden.“ Entstanden meint sie dabei wörtlich, ein bisschen Mythos und Magie stecken bei Swantewit wohl immer mit drin. „Wir haben keine Zeichnung gemacht, nach der wir die Mimik gefertigt haben“, erklärt sie. „Die Gesichter sind bei der Arbeit daran entstanden.“

Geschafft! Patrycja Kujawowicz nach der Montage der Gesichter der Svantevit-Statue Quelle: Andreas Heinemann

Tempelburg am Kap Arkona Die Tempelburg, auch Jaromarsburg genannt, an der Nordspitze der Insel Rügen gilt als die wichtigste Kultstätte der Slawen und entstand vermutlich ab dem 9. Jahrhundert. Die Anlage für den Gott Svantevit wurde 1168 von dänischen Kriegern im Rahmen der Christianisierung zerstört. Die Ostsee nagt ständig an der Kreideküste - Überreste des Tempels sind vermutlich bereits in die Ostsee abgerutscht. Durch Rettungsgrabungen versucht ein Team des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege Fundstücke und Baureste aus der Umgebung der Tempelanlage zu retten und weitere Erkenntnisse über das Leben der Slawen am Kap zu gewinnen.

Die Arbeit mit dem Material Metall hat ihr dabei viel Freude gemacht „Das war für mich eine richtige Wiederentdeckung, bestimmt werde ich künftig häufiger damit arbeiten.“ Allerdings: Jedes der einzelnen Gesichter wiegt über hundert Kilo, am Mittwoch wurden sie mit Hilfe eines Radladers in luftiger Höhe befestigt. „Beim Anbringen an den Eichenstamm sind wir ganz schön ins Schwitzen gekommen“, sagt Kujawowic. Nicht nur die Künstlerin ist zufrieden. „Die Fertigstellung der Skulptur war eines der Ziele, die ich mir vorgenommen habe, als ich mein Amt angetreten habe“, sagt Andreas Heinemann. „Schön, dass es jetzt geklappt hat. Das hat Patrycja toll gemacht.“

