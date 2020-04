Insel Rügen ohne Förderschule: „Schüler lernen gemeinsam mehr“

Bergen

Pädagogen der Insel setzen das Rügener Inklusionsmodell mittlerweile im zehnten Jahr um. Sie verfolgen die Idee, dass alle Schüler mit Förderbedarfen in den Bereichen Sprache, Verhalten und Lernen in allen Schulen gemeinsam lernen. Eine passende Förderung sollen sie vor Ort bekommen. Damit sind ein Auslaufen der Förderschule und zugleich der Ausbau des Förderzentrums in Bergen verbunden. Die OZ sprach dazu mit Schulleiterin Dr. Anne Schöning über diesen Prozess und den Ausblick für ihre Kollegen.

OSTSEE-ZEITUNG: Auf Rügen gibt es die klassische Förderschule nicht mehr. Wie muss sich der Leser die Arbeit der Sonderpädagogen heute vorstellen?

Dr. Anne Schöning: Alle Kollegen leisten einen tollen Beitrag zur Beschulung von Kindern mit Förderbedarfen an den Schulen der Insel. Sie geben Förderunterricht, unterstützen im Unterricht und beraten Lehrkräfte und Eltern vor Ort. Einige Sonderpädagogen sind weiterhin am Förderzentrum tätig. Dort bieten wir in einem freiwilligen 10. Schuljahr den Abschluss der Berufsreife an. Gute Chancen bestehen dazu in einer Lerngruppe mit individueller Förderung. Weiterhin bauen wir ein Familienklassenzimmer auf und beschulen eine Gruppe von Schülern mit hohem Förderbedarf im Verhaltensbereich.

Fast alle 32 Sonderpädagogen arbeiten also in den Schulen der Insel. Wie organisieren Sie dabei eine Kooperation und einen sinnvollen Austausch Ihrer Mitarbeiter?

Die Kooperation mit den Schulen ist eine zentrale Bedingung dafür, dass Kinder mit Förderbedarfen erfolgreich in ihren Heimatorten zur Schule gehen können. Gute Zusammenarbeit erleben wir in verschiedenen Arbeitsgruppen, in denen durch kontinuierliche Abstimmung eine hohe Fachlichkeit entwickelt wird und ein gutes Miteinander entsteht. Der fachliche Austausch der Sonderpädagogen untereinander ist unverzichtbar und gelingt unter anderem durch monatliche Arbeitsberatungen im Förderzentrum und eine intensive Arbeit in Fachgruppen. Sie erarbeiten zum Beispiel qualitative Standards für die sonderpädagogische Arbeit. Das erfordert von meinen Kollegen eine hohe Fachlichkeit und Mobilität.

Wo sehen Sie die Chancen bei dem veränderten Umgang mit Schülern, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben?

Ein viel diskutiertes und komplexes Thema! Die Forschungsergebnisse zeigen deutlich die Vorteile der gemeinsamen Beschulung von Kindern mit und ohne Förderbedarf. Studien belegen, dass von der inklusiven Schule mit den individuellen Fördermöglichkeiten alle Kinder profitieren können. Für Schüler mit Förderbedarf gibt es in den Schulen einige gute Vorbilder. Die Schüler lernen mehr. Aber ich bin mir der veränderten Aufgaben für die Lehrkräfte im schulischen Alltag sehr bewusst.

In zehn Jahren wurde auch unter Ihrer Federführung ein System sonderpädagogischer Beratung für die Inselschulen geschaffen. Was könnten die Festlandschulen von den Rüganern lernen?

Das Rügener Inklusionsmodell lebt von einem kompetenten regionalen Unterstützungs- und Beratungssystem, das direkt vor Ort Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen beraten und begleiten kann. Wichtig sind uns Teamarbeit, Kommunikation und Kooperation. Nur im Team und zusammen mit den Eltern können wir die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Förderbedarfen hinbekommen. Alle Beteiligten, und hier meine ich wirklich alle, bringen dabei in ständigem Austausch ihre Kompetenzen ein und überprüfen die Wirksamkeit ihrer pädagogischen Arbeit. Dafür gibt es unterschiedliche Stellschrauben, die ihre jeweils eigenen Herausforderungen mit sich bringen. Klar ist: Es ist nicht einfach – aber möglich.

Von André Farin